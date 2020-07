Pobierz program

Neverwinter Nights 2 Complete to gratka dla fanów gier cRPG, a w szczególności tych, którzy cenią sobie produkcje autorstwa studia Obsidian Entertainment.

Kontynuacja hitu BioWare z 2002 roku!

Jak widać, zmienił się producent, ale założenia w mechanice rozgrywki pozostały takie same. Mimo wszystko Neverwinter Nights 2 Complete to gra, w której znajdziemy więcej zawartości niż w debiutanckiej odsłonie cyklu, a poza tym twórcy zrobili wszystko, by odpowiednio poprawić i rozbudować wszystkie aspekty pierwszego Neverwinter Nights.

Co zawiera Neverwinter Nights 2 Complete?

Neverwinter Nights 2 Complete to kompletne wydanie klasyka. Oprócz podstawowej wersji gry Neverwinter Nights 2 znajdziemy w nim również trzy oficjalne dodatki, takie jak: Mask of the Betrayer, Storm of Zehir i Mysteries of Westgate. Łącznie zapewnia to ponad 100 godzin emocjonującej zabawy.

Mało tego, za sprawą Neverwinter Nights 2 Complete otrzymujemy dostęp do Neverwinter Nights 2 Toolset. Jest to edytor umożliwiający przygotowywanie własnych scenariuszy. W internecie znajdziemy oczywiście mnóstwo dodatków stworzonych przez innych graczy z całego świata.

Najważniejsze cechy:

druga odsłona jednej z najlepszych serii gier cRPG w historii

zawiera grę i wszystkie oficjalne dodatki

ponad 100 godzin rozgrywki

opcja tworzenia nowych przygód

warto pamiętać, że to gra z 2006 roku (przestarzała, ale klimatyczna grafika)

