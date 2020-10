Po​bierz program

Nexus Mod Manager to aplikacja do zarządzania modami udostępnionymi przez fanów za pośrednictwem serwisu internetowego Nexus.

Nexus Mod Manager pozwala nie tylko na ściąganie modów (za pomocą wbudowanego menedżera pobierania), ale także umożliwia ich instalowanie, aktualizowanie oraz modyfikowanie plików.

Po uruchomieniu Nexus Mod Manager automatycznie rozpocznie skanowanie dysku twardego w poszukiwaniu zainstalowanych gier, do których można pobrać nieoficjalne dodatki. Jeśli któraś gra nie została znaleziona, użytkownik sam będzie mógł wskazać ścieżkę docelową na dysku twardym komputera.

Jeżeli nie dysponujemy wszystkimi plikami, które są niezbędne do wgrania modów, Nexus Mod Manager wyświetli stosowny komunikat (np. brak DSFixa do Dark Souls: Prepare to Die Edition). Po wybraniu danej produkcji otrzymamy listę kategorii w formie drzewka katalogów podobnego do tego, który znamy z Eksploratora Windows, dzięki czemu będziemy mogli przypisać pobrane mody do określonych działów.