Nie płać! Najlepsze, darmowe programy bez instalacji — online

Instalowanie programów na dysku twardym, aby z nich skorzystać, powoli odchodzi do historii. Dziś większość zadań na komputerze, zwłaszcza tych prostych, można wykonać dzięki darmowym programom w sieci.

Darmowe programy graficzne

Canva.com to darmowe narzędzi do tworzenia plakatów, obrazów, prezentacji, slajdów, infografik, cenników, faktur, miniatur itd., itp. Aby skorzystać z Canva, należy dokonać darmowej rejestracji. Program oferuje setki darmowych szablonów i narzędzi takich jak elementy graficzne, czcionki, dźwięki i muzykę i inne. Osoby, które potrzebują jeszcze więcej funkcji, mogą skorzystać z płatnej wersji Pro.

Photopea.com to ordynarna kopia programu Photoshop, która w dużej mierze dorównuje mu możliwościami. Oferuje te same narzędzia do tworzenia i modyfikowania grafiki, warstwy, inteligentne zaznaczanie i wiele, wiele więcej. Ogromnym plusem Photopea jest dostępność do wszystkich funkcji w wersji darmowej. Wersja płatna różni się jedynie brakiem reklam i przechowuje o 30 kroków historii akcji więcej (60 zamiast 30).

Pixlr.com to darmowy program online do edycji i retuszu zdjęć. W tej kategorii alternatyw jest mnóstwo także jeśli wziąć pod uwagę aplikacje na smartfony. Pixlr cechuje się łatwą obsługą i przejrzystym interfejsem, a zestaw narzędzi w podstawowej, darmowej wersji wystarczy amatorom-fotografom. Alternatywą wartą rozważenia jest strona Google Zdjęcia, która także ma wbudowany edytor, a z której korzysta prawie każdy, kto ma telefon z systemem Android.

Darmowe programy projektowania domów i wnętrz

Sketchup.com to darmowy program do projektowania 3D. Jego obsługa wymaga minimalnej znajomości pracy z programami tego typu, ale po ich opanowaniu przed użytkownikiem otwierają się ogromne możliwości. Oprócz możliwości tworzenia ręcznie dowolnych obiektów Sketchup posiada bogatą bibliotekę darmowych obiektów, mebli i urządzeń domowych gotowych do zaimportowania. Ponadto Sketchup posiada jedną genialną funkcję przydatną w projektowaniu domów – we współpracy Google Maps użytkownik może wskazać na mapie, w którym miejscu znajduje się jego działa, a program nałoży ją na geograficzną mapę. Dzięki temu można dokładnie sprawdzić, jak w ciągu dnia na dom lub działkę będzie padało słońce i gdzie będą miejsca zacienione.

Floorplaner.com to przejrzysty i prosty w użyciu program do projektowania pomieszczeń, który działa na zasadzie "przeciągnij i upuść". Do wyboru są setki urządzeń, mebli i wyposażenia domowego. Program pozwala na łatwą współpracę kilku osób nad jednym projektem, podgląd 3D oraz łatwy eksport całego projektu lub samych planów. Minusem jest brak języka polskiego.

Ikea kitchen planer to narzędzie online do planowania układu kuchni z wykorzystaniem mebli i urządzeń dostępnych w szwedzkiej sieci. Oprócz wsparcia dla języka polskiego jej ogromnym plusem jest możliwość zaprojektowania idealnej kuchni, a następnie łatwe zamówienie wszystkich wykorzystywanych mebli i urządzeń.

Darmowe programy do edycji wideo online

Clipchamp.com to niezwykle prosty program do cięcia klipów wideo i montowania ich ze sobą. Program daje możliwość dodania ścieżki dźwiękowych oraz efektów takich jak napisy. Niestety jego funkcjonalność w darmowej jest dość ograniczona, choćby jeśli chodzi o rozdzielczość końcowego pliku, w darmowej wersji jest to maksymalnie 480p. Dlatego narzędzie polecane jest raczej do domowego użytku dla osób, które mają małe doświadczenie i małe wymagania.

Online-video-cutter.com to bardzo proste narzędzie w języku polskim, które pomaga wykonać jedno z trzech zadań: przycinanie wideo, obracanie wideo i kadrowanie wideo. Szybko, łatwo i bez potrzeby instalacji programu.

Davinci Resolve jest potężnym programem do edycji wideo, z którego korzystają studia w Hollywood. Jako jedyny z listy nie jest dostępny online, a należy go pobrać. Do celów domowych program ten jest dostępny. Będzie idealny dla każdego, kto na poważnie myśli o karierze montażysty lub chce nauczyć się tego fachu.

Darmowe narzędzia biurowe Google

Google oferuje pokaźną bibliotekę darmowych programów do prac biurowych, które z powodzeniem mogą zastąpić programy pakiety Office. Dwa podstawowe to Arkusze i Dokumenty, które zastępują odpowiednio Excela i Worda. Alternatywy Google posiadają większość funkcji programów pakietu Office, a oprócz tego oferują łatwe udostępnianie dokumentów innym i wspólną pracę nad nimi oraz zapisywanie zmian w czasie rzeczywistym.

Trzecim polecanym, ale mniej znanym programem jest Google Keep do robienia notatek. Logując się na to samo konto w przeglądarce, z którego korzysta się na telefonie, można łatwo robić i przeglądać notatki tworzone na innym urządzeniu.

Darmowe programy online do zarządzania i planowania

Airtable.com to program, który pozwala zarządzać i śledzić wiele projektów z dużą ilością zmiennych. Dodatkowo instalacja "bloków" pozwala rozszerzyć możliwości Airtable praktycznie bez ograniczeń. Wspiera import plików CSV, obsługę skryptów, graficzną prezentację danych, integracje z zewnętrznymi usługami, jak Slack, wysyłanie SMS i wiele, wiele innych.

Trello.com to narzędzie do planowania w formie tablicy, która pozwala na szybkie ogarnięcie wzrokiem zadań i ich statusów. Podstawowa, bezpłatna wersja daje wystarczająco dużo możliwości do zarządzania kilkuosobowymi projektami. Dodatkowo Trello wspiera wtyczki do przeglądarki, dzięki którym można znacznie wpływać na funkcjonalność i wygląd tablic.

Asana.com jest jednym z najpopularniejszych na świecie programów do zarządzania pracą. Podobnie jak Airtable daje możliwość śledzenia bardzo rozbudowanych projektów i współpracy wielu osób. Asana jest darmowa dla grup do 15 osób.