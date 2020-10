Nie podoba ci się biała konsola PS5? Jest rozwiązanie – nakładka "Platestation 5"

Udostępnij:

Pewien przedsiębiorca wpadł na genialny pomysł, jak zarobić na premierze PlayStation 5. Nowa konsola pojawi się w białej wersji kolorystycznej, która nie wszystkim przypadła do gustu. W sieci można już znaleźć dodatkowe panele kolorowe, zmieniające wygląd konsoli.

Marka "Platestation 5" sprzedaje nieoficjalne i niepowiązane z firmą Sony akcesoria do nowej konsoli. Są to dodatkowe panele, które można umieścić w miejscu oryginalnych. Kosztem 39,99 dolarów lub 34,95 euro można zmienić kolor PlayStation 5. Przesyłka podobno jest darmowa i obejmuje wszystkie kraje świata.

PlayStation 5 – wymiana bocznych paneli na kolorowe będzie bardzo prosta

Niedawno Sony opublikowało nagranie, na którym widzimy, jak łatwo rozebrać PlayStation 5 na części. Boczne panele można wymontować właściwie w ciągu kilku sekund, chociaż Sony na początku filmiku zaznacza, że nie poleca tego robić. I w tym momencie wystarczy wymienić te elementy na inne, aby odmienić wygląd konsoli.

To prawdopodobnie pierwsze i przez pewien czas jedyne możliwości dostosowania wyglądu konsoli PS5. Niewykluczone, że pewnego dnia Sony ugnie się pod naporem krytyki i wprowadzi do sprzedaży inne wersje kolorystyczne PlayStation 5, lub będzie sprzedawać własne panele boczne. Póki co, pozostaje wypróbować akcesoria od Platestation 5, szczególnie, że producent oferuje możliwość zwrotu. Osobiście, moim faworytem jest wersja indygo.

Już w czerwcu, tuż po zaprezentowaniu wyglądu konsoli PlayStation 5, w sieci pojawiały się projekty internautów. Nawet render PS5 przerobionego na czarną wersję prezentował się nieźle. Z kolei projekt użytkownika Twittera @xTHAFINESTx przedstawiał konsolę w czarnym macie, nawiązującą do modeli PlayStation 2, PlayStation 3 i PlayStation 4.