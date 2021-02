Nieoczekiwana zamiana miejsc: BNP Paribas podszywa się pod oszustów

Udostępnij:

Zazwyczaj to przestępcy podszywają się pod banki, ale tym razem jest odwrotnie: BNP Paribas postanowił udawać oszustów, by uświadomić swych klientów o czyhających w sieci zagrożeniach. To akcja przygotowana z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, wyjaśnił redakcji dyrektor zespołu ds. PR, Sławomir Czajkowski.

Bank BNP Paribas, wykorzystując oficjalny profil, umieścił na Facebooku post, który jest wręcz książkowym przykładem internetowego scamu. Wielkie litery, przykuwające wzrok emotikony, gwarancja wygranej i oczywiście link, nieprowadzący jednak do autoryzowanego serwisu transakcyjnego, lecz domeny bnpparlbas[.]pl. To niby tylko jedna litera różnicy, ale efektywnie sprawia, jak wiadomo, że klient trafia na zupełnie inną stronę.

Licząc na przeoczenie, oszuści chętnie korzystają z tego rodzaju adresów, ale teraz zrobił to sam bank, aby przekierować do strony docelowej kampanii uświadamiającej o bezpieczeństwie.

"Jeżeli nam udało się Ciebie nabrać, to pomyśl jak łatwo mogą zrobić to oszuści, którzy cały czas rozwijają i doskonalą swoje metody. Ta strona to jedynie niegroźny test Twojej ostrożności z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu", czytamy w eksponowanym ogłoszeniu. BNP Paribas załącza ponadto blisko półtoragodzinne webinarium, w którym występują m.in. Piotr Konieczny z Niebezpiecznika i wewnętrzny ekspert ds. cyberzagrożeń Adam Kuczewski.

Zmieniona nazwa domeny

Jak wyjaśnia redakcji dyrektor zespołu ds. PR, Sławomir Czajkowski, bank chciał w ten sposób zwrócić uwagę zagrożenia, jaką niesie za sobą zmieniona nazwa domeny.

– Akcja spotkała się z dużym odzewem zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Odbiorcy od razu zauważyli, że coś jest nie tak i chętnie dzielili się z nami spostrzeżeniami – mówi Czajkowski. – To pokazuje, że użytkownicy internetu są na tego typu oszustwa bardzo wyczuleni – podsumowuje, zapowiadając pogłębioną komunikację w późniejszym czasie.