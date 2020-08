Pobierz program

Niesamowite Zwierzaki to gra online, w której wcielamy się w opiekuna psa lub kota. Udostępniona została w wersji webowej, czyli nie jest wymagana jej instalacja i dostępna jest z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej.

Jak wygląda rozgrywka?

Gra pozornie wydawać się może bardzo prosta i niewymagająca. Owszem, może taka właśnie być jeśli naszym celem będzie jedynie posiadanie wybranego czworonoga i zaspokajanie jego podstawowych potrzeb. Na tym jednak rozgrywka się nie kończy. Chcąc wychować prawdziwego czempiona zadaniem gracza będzie doglądanie wielu aspektów wirtualnego zwierzaka. Poza samym karmieniem będziemy musieli zabiegać o jego dobry nastrój, wyprowadzać go na spacery itp. To pozwoli mu brać udział w różnego typu zawodach i wygrywać nagrody. To jednak nie będzie prostym zadaniem.

Aspekty społecznościowe

Niesamowite Zwierzaki to jak już zostało wspomniane gra online, dlatego też twórcy zadbali o możliwość zabawy z innymi graczami. Dołączając do psiego lub kociego klubu uzyskamy dostęp do dodatkowych funkcji, szybciej zdobywać doświadczenie i wspólnie rozbudowywać domy.

Kluczowe cechy gry: