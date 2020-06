Pobierz program

Ninja Simulator to przygodowa gra akcji skierowana do osób, które w wirtualnych światach preferują eliminowanie wskazanych celów bez wzbudzania jakichkolwiek podejrzeń w szeregach wroga.

Skradanka pełną gębą!

Ninja Simulator jest w pełni trójwymiarową produkcją oferującą możliwość rozprawiania się z przeciwnikami na rozmaite sposoby. Nie możemy jednak, rzecz jasna, brać udziału w bezpośrednich konfrontacjach z nieprzyjaciółmi. Musimy ukrywać się w ciemności i atakować z zaskoczenia – tylko tak uda nam się przetrwać.

Ilu wrogów zdołasz pokonać?

Autorzy gry Ninja Simulator stawiają przed nami rozmaite zadania do wykonania. Niejednokrotnie musimy zlikwidować jednego strażnika, ale zdarzają się sytuacje, w których na naszym radarze znajduje się większa liczba oponentów. Umiejętne obserwowanie ich zachowania pozwala zakraść się do intruza i w mgnieniu oka wysłać go na tamten świat.

Nie ma miejsca na błąd

Ninja Simulator to raj dla perfekcjonistów. Trzeba odpowiednio zaplanować kolejne działania, a następnie zrealizować go w stu procentach. Pomyłka? W słowniku prawdziwego ninja nie ma takiego słowa.

Najważniejsze cechy:

przygodowa gra akcji w konwencji skradanki

różnorodne cele misji

konieczność eliminowania wrogów z zaskoczenia

dość wysoki poziom trudność

w pełni trójwymiarowa oprawa graficzna

Minimalne wymagania sprzętowe gry Ninja Simulator: