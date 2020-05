Nintendo 3DS na Twoim smartfonie - pojawił się emulator na Androida. Podobno świetny

Udostępnij:

Nintendo 3DS to doskonała konsola przenośna, którą pokochały miliony. Jednak tego typu sprzęty w a) dobie sukcesu Switcha, który można podpiąć jednocześnie pod TV, b) epoce dominacji smartfonów – mają coraz mniejszą rację bytu. Tymczasem powstał właśnie prawdopodobnie pierwszy sensowny emulator 3DS-a na platformę Android.

Rzecz nazywa się Citra i choć jest dostępna w wersji beta, to zbiera bardzo pochlebne opinie. Emulator powstał dlatego, że brakowało tego typu rozwiązania na smartfonach (było jedynie na desktopach). Deweloperzy wykorzystali przy tym część technologii użytej do stworzenia emulatora GameCube, Dolphin.

Co ciekawe, Citra potrafi zrobić użytek z mechanizmów żyroskopowych w telefonach przez co emuluje także sterowanie ruchowe.

Warto jednak pamiętać o tym, że Citra to jedynie "gołe" oprogramowanie, które wymaga "zrzucenia" legalnych, oryginalnych gier z 3DS-a, jak również plików systemowych konsoli.

Emulacja to trochę "szara strefa", ale aplikacja Citra to ciekawe rozwiązanie. Jeśli chcielibyście podejrzeć listę kompatybilnych tytułów i status "wierności emulacji", możecie zrobić to tutaj.

Emulator Citra na Androida i jest dostępny w naszym katalogu oprogramowania.