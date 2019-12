Pobierz program

NirLauncher to paczka ponad 180 darmowych programów stworzona przez NirSoft Web dla systemów operacyjnych z rodziny Windows.

Narzędzia do odzyskiwania utraconych haseł, programy do monitorowania sieci, aplikacje pozwalające na przeglądanie i rozpakowywanie plików cookies, a także innych informacji przechowywanych w przeglądarkach internetowych, wyszukiwarki plików w systemie operacyjnych – to tylko przykłady programów, które są dostępne w NirLauncher i mogą być wykorzystywane podczas codziennej pracy na komputerze.

Wszystkie aplikacje znajdujące się w pakiecie NirLauncher są dostępne w wersjach portable, co oznacza, że można je umieścić w pamięci flash USB (np. na pendrive'ie) i skorzystać z nich na dowolnym komputerze bez konieczności instalacji (konfiguracja zapisywana jest w pamięci flash w pliku .cfg). Paczka nie zawiera programów firm trzecich, wtyczek do przeglądarek internetowych, pasków narzędzi i innych niepożądanych dodatków.

Lista wszystkich programów dostępnych w pakiecie NirLauncher znajduje się na oficjalnej stronie producenta. Do każdego tytułu dołączono bardzo krótki opis w języku angielskim.