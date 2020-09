Pobierz prog​ram

Nitro Pro to dysponujące olbrzymimi możliwościami, a przy tym proste w obsłudze narzędzie do tworzenia, konwersji i zabezpieczania dokumentów oraz formularzy elektronicznych. Skupia ono w sobie bogaty zbiór narzędzi, umożliwiających wygodne i sprawne tworzenie profesjonalnych dokumentów w formacie PDF.

Kluczowe funkcje oprogramowania to tworzenie i konwersja różnego rodzaju plików (w ponad 300 formatach) do postaci dokumentów PDF. Obsługuje ono pliki utworzone za pośrednictwem wielu popularnych aplikacji biurowych, tj. Microsoft Word, Excel, ale nie tylko, pozwalając użytkownikowi również zapisać do plików PDF obraz przechwycony przy użyciu skanera lub skopiowane wcześniej do schowka różnego rodzaju obiekty. Nitro PDF oferuje rozszerzenia dla pakietu biurowego Microsoft Office, pozwala na stworzenie dokumentu z poziomu dowolnej aplikacji z opcją wydruku (za pomocą instalowanej w systemie wirtualnej drukarki), a także zapisywanie indywidualnych konfiguracji w postaci profili.

Nitro PDF wyposażone zostało również w szereg narzędzi, dających możliwość edycji i manipulacji stronami w już istniejących dokumentach. Z ich pomocą poddamy modyfikacji nie tyle tekst, co również grafikę oraz poszczególne strony pliku PDF, skompresujemy i usuniemy wybrane elementy, a także wzbogacimy dokument o znak wodny, nagłówki oraz stopki. Narzędzie poszczycić się może zestawem funkcji, umożliwiających konwersję PDF do formatów Word, Excel, TIFF, JPEG, PNG, BMP i GIF.

Nie zabrakło również mechanizmów optycznego rozpoznawania znaków (OCR), recenzowania zawartości plików PDF, podpisywania cyfrowego oraz kontroli dostępu do dokumentów i konfigurowanie indywidualnych uprawnień dla poszczególnych użytkowników. Korzystając z narzędzia stworzymy również elektroniczne formularze, zawierające różnego rodzaju pola do wprowadzania przez użytkownika danych.

