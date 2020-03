Nitryfikacyjne bakteriusy i cykl azotowy dla leniwych. Start akwarium.

Zaraz się tu znowu nasłucham mądrości ludowych rodem "na 3 zdrowaśki do pieca" no ale jednak... słów kilka o chemii akwariowej.

To czego ja używam *(nie tylko przy starcie akwarium) jest dość mocno (jeśli nie bardzo mocno) ograniczone.

To jeden zestaw.

- wlej do filtra stability

- wlej do filtra prime

- wlej do wody pristine

Cacy - szybko, bo już po kilku dniach akwarium cacy, gotowe.

Drugi zestaw - szybszy i skuteczniejszy, niebezpieczny dla mniej wprawionych (należy ściśle stosować się do instrukcji):

a do tego jeszcze to:

Biostarter z malutkiej buteleczki - do ceramiki do litra. To bakterie które mnożą się jeszcze szybciej niż 300 s*a na widok jednego kichającego bez maseczki w supermarkecie ;> (to stąd te braki papieru toaletowego... ;p)

Toxivec - piękna nazwa. Kojarzy się z czymś co zabije nam ryby i rośliny. Na szczęście jest odwrotnie - to środek który stosuję też po większych podmiankach wody. Usuwa chlory, amoniaki, azotyny i inne - generalnie - robi to błyskawicznie i bardzo skutecznie. Do nowego akwarium - też jak znalazł.

Phosvec clear - tu z tym trzeba ostrożnie. To raczej dla wprawionych w boju, którzy potrafią sprawdzić sobie parametry wody - bo jak wleje się do dobrej wody, to będzie źle i fe. Tu należy się stosować bezwzględnie do instrukcji. Środek usuwa fosforany różnej maści i klaruje wodę. A jak sobie na oko walniecie 2 nakrętki i ryby wypali... a potem rośliny - to bez pretensji do mnie ;p ostrzegałem! Ten środek stosuję bardzo rzadko - aczkolwiek bywa i tak, że muszę. Na ogół jednak daję 1/3 max 1/2 zalecanej dawki - i działa wolniej ale działa.

Bio nitrivec - no tu tak jak widać na załączonym obrazku na którym nic nie widać, to bakterie filtracyjne, nitryfikacyjne.... czy jak je tam zwał tak zwał. To o co tyle burzy jest i co to niby zdycha zaraz po wyłączeniu filtra (a szczerze mówiąc przeżywa spokojnie do 4-6 godzin przy dobrej ceramice, przy takiej do sisiaka nie podobnej ze 2 godziny).

To co ciekawe i co podaje sam producent - po wlaniu wg wskazówek (nie, nie walimy więcej na wszelki wypadek) - żyjątka bez obaw możemy wpuszczać do wody już po 24 godzinach *(zakładamy przy tym, że reszta chemii też była stosowana). Warunek - ani ozon ani lampa uv nie mogą być włączone. Oczywiście wbrew bzdurnym teoriom - filtr węglowy tego nie wybije.

Da się? Ano da... bez męczarni dla ryb? Bez. Tylko co wy tam wiecie jak nie mieliście akwarium od 1410 roku i stosujecie jakieś nowoczesne wynalazki.

A jak już przy nich jesteśmy... to od razu napiszę odrobinkę na temat nawożenia roślin. Tu uwaga - środki stosuję te w "eksperymentalnym" akwarium w którym to hoduję sobie glony... roślinki i robię z nim inne dziwne rzeczy w ramach jednego wielkiego testu. Przy substracie który podawałem wcześniej - przez minimum pół roku nie ma specjalnej konieczności stosowania tych ustrojstw. Jeśli mamy coś z gliną (np. smocza skała) - żelaza również, jeśli nie - żelazo od czasu do czasu można zastosować - ale uwaga - przedawkowanie grozi okrzemkami na niespotykaną skalę.

Dla mniej doświadczonych - wystarczy profito - ogólny nawóz dla roślinek. Nie robi krzywdy zwierzątkom. Tu też uwaga - niektóre nawozy potrafią wykończyć bezkręgowce (te z dużymi dawkami miedzi - jak np. tropicial multicośtam).

Kallium-potassium - nazwa mówi sama za siebie, podobnie jak Ferro. Ferro generalnie służy roślinkom czerwonym.

Dlaczego wiele o tym nie piszę? Chemia jak każda, musi być stosowana z niezwykłą rozwagą. Nie możemy przedawkować - rośliny też nie przyjmą więcej niż mogą. Musimy pamiętać, że to do hybryd roślinno-żyjątkowych albo roślinnych akwariów - innymi słowy mówiąc - dobrze, żeby roślin było dużo.

Co jeśli przedawkujemy? Popsujemy parametry wody, żyjątki się na nas obrażą. Niektóre w ramach protesty mogą zacząć pływać brzuszkami do góry albo opaść na dno. Roślinki też mogą się na nas obrazić. Niektóre natomiast mogą się niezwykle ucieszyć - np. glony. To też właśnie słowo klucz "glony", które na wielu działa jak obecnie kichnięcie na nagły atak rozwolnienia w obawie przed "koroną królów", powinno nas hamować przed przedawkowaniem. Bo potem będzie płacz i zgrzytanie zębami. Bo glony powodują różne czynniki - jeśli u nas nałoży się ich kilka na siebie (np. nadfiltracja zbyt mocna, przedawkowanie lub niedobory, złe natlenienie i temperatura) - to takiego wysypu możemy już nie powstrzymać szybko i może się odbić czkawką na życiu w akwarium. Albo masowym wysyłaniem ryb do morza przy pomocy jednego pociągnięcia spłuczki.