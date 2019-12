Pob​ierz program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

NoMachine to darmowy program, dzięki któremu możemy zyskać zdalny dostęp do pulpitu komputera z systemem operacyjnym Windows, Linux lub Mac OS. Na obu urządzeniach musi być zainstalowana aplikacja NoMachine.

Dzięki możliwościom opisywanego narzędzia możemy pracować zdalnie z dowolnego miejsca na Ziemi oraz udostępniać swoje dane innym użytkownikom. NoMachine idealnie sprawdza się zarówno w przypadku użytkowników indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Aby móc korzystać z tego programu wystarczy skonfigurować dostęp do pulpitu zdalnego lub też wpisać odpowiedni adres URL usługi bądź adres IP i nacisnąć przycisk 'Enter'.

NoMachine skierowany jest nie tylko do pracowników, którzy za pomocą funkcjonalności tego programu mogą dzielić się dokumentami czy plikami multimedialnymi z innymi członkami zespołu, ale pozwala również prywatnym użytkownikom na udostępnienie swojego peceta chociażby w celu naprawy usterki w systemie operacyjnym.

Za sprawą NoMachine można wykonać także szereg innych operacji. Zdalnie wydrukujemy chociażby dowolny plik, by po powrocie do domu wyciągnąć dokument z drukarki lub nagramy swój ulubiony serial i odtworzymy go w dowolnej chwili.