Nocne marki kupują 40 procent taniej w x-komie. Startujemy dziś o 20:00

Materiał powstał we współpracy z x-kom

Osoby siedzące nocami przed komputerem mają teraz dobrą wymówkę dla dalszego okupowania sprzętu późną porą. Nowe promocje w x-komie potrwają przez cztery najbliższe noce i znajdziemy w niej setki apetycznych artykułów. Poszukujący nowych konsoli także znajdą ofertę specjalnie dla nich.

Taniej tylko w nocy

Wyprzedaż Nocne Marki to cztery noce rabatów, którymi objęte zostały setki produktów. Znajdziemy w niej smartfony, laptopy, słuchawki, telewizory i wiele więcej interesujących artykułów. Naszą uwagę, w tej promocji, przykuły poniższe produkty:

Acer Helios 300 6399 zł 4999 zł Sprawdź w x-kom 17,3-calowy Acer Helios 300 z procesorem Intel Core i7 9. generacji i kartą graficzną GeForce GTX 1660Ti poradzi sobie z najnowszymi grami, obsługą filmów w najwyższej rozdzielczości i pozostanie cichy, dzięki autorskiej technologii chłodzenia

Lenovo Ideapad L340-15 2799 zł 2399 zł Sprawdź w x-kom Wydajny, elegancki, stworzony z myślą o graczach. W środku znajdziemy procesor Intel Core i5-9300H, 8 GB RAM-u i grafikę GeForce GTX 1050. Dla dodatkowego zwiększenia jakości rozgrywki, laptop został wyposażony w system dźwięku Dolby Audio

Telewizor Samsung QE55Q60RA 3299 zł 2999 zł Sprawdź w x-kom 55-calowy telewizor Samsung QLED z serii Q60R, z technologią Quantum Dot, dzięki której barwy stają się żywe i naturalne

Huawei Y6s 3 649 zł 449 zł Sprawdź w x-kom Smartfon z praktycznie bezramkowym panoramicznym ekranem 6,08”, 8-rdzeniowym procesorem, aparatem 13 Mpix i baterią 3020 mAh, która pozwoli na wiele godzin pracy bez konieczności ładowania

Telewizor 4K Philips 50PUS8804 Ambilight 2999 zł 2799 zł Sprawdź w x-kom 50 cali, rozdzielczość Ultra HD, dopasowane brzmienie Bowers & Wilkins z obsługą Dolby Atmos, do tego technologia Ambilight oraz Smart TV z systemem Android

Motorola Moto G8 Power 999 zł 899 zł Sprawdź w x-kom Smartfon z Androidem o ekranie 6,4”, z zaawansowanym systemem czterech aparatów ze sztuczną inteligencją i uniwersalną matrycą 16 Mpix

Huawei Band 4 149 zł 99 zł Sprawdź w x-kom Minimalistyczna elegancja ze sportowym charakterem. Gdziekolwiek się udasz, masz przy sobie asystenta treningu, który dodatkowo poinformuje Cię też o nadchodzących wiadomościach, zapisanych spotkaniach, a nawet sprawdzi jakość wypoczynku.

Kindle 10 2019 4GB 379 zł 349 zł Sprawdź w x-kom 6-calowy czytnik w obudowie o kompaktowych wymiarach, który pozwoli mieć przy sobie całą bibliotekę. Dzięki wytrzymałej baterii, staje się on świetnym towarzyszem każdej podróży

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z okazji wystarczy dodać do koszyka wybrane produkty objęte promocją i aktywować kod rabatowy nocne-marki, a następnie dokończyć składanie zamówienia. Oferta ważna jest od 20.04.2020 do 24.04.2020, w godzinach 20:00 - 7:00 lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów. Nie łączy się ona z innymi promocjami.

Pełną ofertę można znaleźć na stronie akcji Nocne Marki.

Specjalne okazje dla poszukujących konsoli

Na tym jednak nie koniec, bo x-kom przyszykował także kilka smakowitych promocji dla graczy lub osób, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z konsolami. W niższej cenie możemy zakupić zarówno sprzęt, jak i kilka gier. Nam wpadły w oko:

Nintendo Switch Lite 919 zł 889 zł Sprawdź w x-kom Konsola Nintendo Switch Lite jest lekka, przenośna i pozwoli na grę w dowolnym miejscu. Bez problemu zmieści się w kieszeni, jak również w większości schowków

Xbox Gears of War 5 Standard Edition 239 zł 49 zł Sprawdź w x-kom Rój skorumpował armię robotów Koalicji i pikuje na ludzkie miasta. Gdy zbliża się niebezpieczeństwo, Kait Diaz ucieka, aby odkryć swoje koneksje z wrogiem i dowiaduje się, że prawdziwe niebezpieczeństwo dla Sery stanowi ona sama

Xbox FORZA HORIZON 4 245 zł 135 zł Sprawdź w x-kom Niecierpliwie oczekiwany sequel wydanej w 2016 r. gry Forza Horizon 3, w wersji na konsolę Xbox One

Jak skorzystać z promocji?

By skorzystać z okazji należy dodać do koszyka wybrany artykuł objęty promocją i aktywować kod rabatowy konsole oraz skończyć składanie zamówienia. Oferta ważna jest od 17.04.2020 do 03.05.2020 lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów. Nie łączy się ona z innymi promocjami.

Wszystkie produkty w konsolowej promocji można znaleźć na stronie akcji.

Ostatnie chwile na strzelenie w setkę

Niezdecydowanym przypominamy, że to ostatni moment na skorzystanie z promocji strzel w setkę, w której można zakupić w promocyjnych cenach setki akcesoriów, jak myszki, klawiatury czy słuchawki. Poniżej kilka ciekawych propozycji objętych promocją:

Corsair Gaming VOID PRO 279 zł 239 zł Sprawdź w x-kom Przewodowe słuchawki Corsair Gaming VOID PRO RGB zapewniają świetny komfort użytkowania i wysoką jakość dźwięku. Nauszniki słuchawek wykonane zostały z oddychającej mikrofibry i pianki zapamiętującej kształt.

Kompaktowa mysz MX Anywhere 2S 299 zł 249 zł Sprawdź w x-kom Dzięki technologii Logitech Flow, z pomocą myszy możesz przesuwać kursor między ekranami trzech komputerów, a nawet kopiować i wklejać tekst, obrazy i pliki między komputerami.

Zestaw klawiatura i mysz Razer 649 zł 349 zł Sprawdź w x-kom W zestawie znajduje się klawiatura przewodowa Razer Cynosa Chroma i mysz przewodowa Razer Abyssus Essential z podkładką Razer Goliathus Chroma.

Plecak na laptopa Targus 329 zł 129 zł Sprawdź w x-kom Plecak posiada amortyzującą kieszeń dla laptopa o przekątnej 15,6'', dyskretną przegrodę na obuwie, pomieści również odzież rowerową, dokumenty i różnego rodzaju akcesoria.

Jak skorzystać z promocji?

By uzyskać rabat, wystarczy dodać produkt objęty promocją do koszyka i aktywować kod rabatowy 100x100, a następnie dokończyć składanie zamówienia. Oferta ważna jest jeszcze do 21.04.2020 lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Wszystkie produkty w promocji 100x100 można znaleźć na stronie promocji.

Technologia dla seniorów

Warto też przypomnieć o specjalnej akcji zorganizowanej przez x-kom. Sklep uruchomił infolinię, na którą mogą zadzwonić seniorzy, a doradcy udzielą im wyczerpujących informacji na tematy dotyczące sprzętów elektronicznych oraz przeprowadzą krok po kroku przez proces zakupów on-line. Na stronie akcji znalazły się także polecane produkty podzielone na kilka kategorii: sprzęty do spędzania czasu w domu, do kontaktu z bliskimi, do pielęgnacji, sprzątania i gotowania oraz propozycje prezentów dla najmłodszych.

Szczegóły akcji znajdują się na stronie akcji, zaś seniorzy mogą skorzystać z pomocy doradców pod numerem 34 377 00 93.

Okazja na zarobek jako Sales Master

Poza promocjami, nadal istnieje możliwość zarobienia dodatkowych pieniędzy w programie partnerskim x-komu. Jeżeli chcecie dorobić kilka groszy, bez wychodzenia z domu, a do tego znacie się na sprzęcie i lubicie się chwalić swoją wiedzą, to jest to dla was świetna okazja. Wystarczy zarejestrować się na stronie akcji aby z każdej poleconej transakcji otrzymać atrakcyjną prowizję, nawet do 11 procent.

Zainteresowani mogą dołączyć poprzez stronę akcji.

