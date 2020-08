NonCompressibleFiles 3.51

Pobierz​ program

NonCompressibleFiles to minimalistyczne i dostępne za darmo narzędzie, które przyda się wszystkim osobom regularnie przeprowadzającym rozmaite testy i które poszukują oprogramowania, które pomoże im w ich przeprowadzaniu.

Program ten sam w sobie nie wykona co prawda żadnych testów bądź pomiarów, ale pozwoli na zebranie i utworzenie dowolnej liczby plików o ustalonych parametrach. Dzięki tej aplikacji stworzymy np. kilkanaście identycznych rozmiarowo plików, których nie da się skompresować, bądź też kompresja nie wpłynie na ich rozmiar. Dzięki temu zyskujemy materiały do pomiaru między innymi transferu, szybkości i wydajności dysków twardych - a to tylko kilka z możliwych zastosowań tak tworzonych plików.

Obsługa aplikacji jest dziecinnie prosta i sprowadza się do wybrania typu generowanego pliku (Non-compressible Files oraz Maximum Compressible Files), ścieżki do jego lokalizacji oraz ustalenia dokładnej wielkości. Sam proces trwa zaledwie kilka sekund, zaś po przeprowadzeniu testów, wygenerowane programem pliki możemy śmiało usunąć.