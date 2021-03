18.04.2016 19:36 • Recenzja do wersji 2016 22.6.0.142

Metoda przedłużania subskrypcji wygląda jak przekręt. Wystarczy zalogować się do swojego konta w norton i dostaje się informację, że właśnie obciążono twoją kartę kredytową kwotą 233zł przedłużając subskrypcję na następny rok. Można to odwołać ale kontakt z konsultantem jest utrudniony. Trzeba dobrze poszukać, kontakt telefoniczny "tymczasowo niedostępny". Mnie udało się złapać konsultanta na czacie. Po krótkiej wymianie zdań dostałem maila z informacją o rozpoczęciu procedury zwrotu pobranej opłaty. Norton miał o to sprawę w sądzie w USA z wyrokiem "jasnej informacji nt.subskrypcji" ale podobno wykonują ten wyrok opieszale.