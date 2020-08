01.03.2016 19:48 • Recenzja do wersji 22.5.4.24

Oprogramowanie Symantec'a to bez dwóch zdań najlepszy antywirus na rynku... program jest super wydajny, nie obciąża w ogóle systemu a przy tym pozostaje niesamowicie skuteczny o czym świadczą choćby ostatnie wyniki testów przeprowadzonych przez niezależne niemieckie laboratorium antywirusowe AV-TEST. Pakiety antywirusowe są rygorystycznie i intensywnie testowane przez cały rok w rozmaitych warunkach, po czym raz do roku przyznawane są nagrody dla najlepszych pakietów w różnych kategoriach. W tegorocznej edycji lista zwycięzców została ogłoszona 17 lutego 2016 roku, po antywirusowego oskara sięgnął oczywiście Norton Security w kategorii "Ochrona".



Szczegółowe wyniki można zobaczyć tutaj: https://www.av-test.org/en/award/2015/



Osobiście używam Norton'a od prawie dekady na wielu komputerach, laptopach i smartfonach i jeszcze nigdy mnie nie zawiódł, jako wieloletni użytkownik przyznaję, że Norton w starszych wersjach (dawny NIS) potrafił być ciężki dla systemu. Jednak od kilku lat (od wersji NS) sytuacja jest zupełnie odwrotna to Norton jest wyznaczynikiem lekkości i optymalizacji dla innych produktów. Oprogramowanie Norton Security jest godne polecenia nie tylko ze względu na niezawodną ochronę w sieci ale ogromną zaletą produktu jest również to, że kupując jedną licencję możemy chronić od pięciu (wersja Deluxe) aż do dziesięciu (wersja Premium) urządzeń domowych, w tym również mobilnych. Oczywiście w ofercie znajdziemy również wersję dla jednego użytkownika (wersja Standard).