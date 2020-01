P​obierz program

Notepad++ jest bardzo dobrym, darmowym edytorem kodów źródłowych. Projekt bazuje na potężnym komponencie edytora tekstu - Scintilla.

Aplikacja jest napisana w C++, czystym Win32 Api i STL dzięki czemu działa wydajniej, a wielkość pliku jest bardzo mała. Program obsługuje następujące języki: C, C++, Java, C#, XML, HTML, PHP, JavaScript, RC resource file, makefile, ASCII pliki art (rozszerzenia .nfo , screenshot1, screenshot2), doxygen, pliki INI, pliki BATCH, ASP, VB/VBS źródła plików, SQL, Objective-C, CSS, Pascal, Perl, Python, Lua, TCL, Assembler, Ruby, Lisp, Scheme, Properties, Diff, Smalltalk, Postscript i VHDL.