Notepad++ dostał ostatnią aktualizację w Windows XP. Nowych wydań nie będzie

Windows XP stracił wsparcie Microsoftu niemal 7 lat temu, ale część aplikacji dostępnych na ten system jest rozwijana do dzisiaj. Niestety, ceniony przez wielu Notepad++ nie będzie już więcej aktualizowany w komputerach wytrwałych użytkowników Windowsa XP. Udostępnione w styczniu wydanie 7.9.2 to w praktyce ostatnia aktualizacja Notepada++ przeznaczona dla "XP-ka"

Dowiadujemy się tego z dziennika zmian nowszego wydania 7.9.3, na co zwraca uwagę Softpedia. Twórcy Notepada++ piszą o porzuceniu wsparcia Windowsa XP z przyczyn technicznych, linkując do rozmowy na GitHubie, gdzie dyskutowane są nowe kontrolki do przeglądania folderów w aplikacji. Szybko zorientowano się, że ich wdrożenie spowoduje brak możliwości działania nowych wersji Notepada++ w Windows XP, ale równie szybko pojawił się kontrargument: "Dobrze! Nie pozwólmy, aby starożytne systemy operacyjne wstrzymywały wysiłki związane z rozwojem!".

Trudno się z tym podejściem nie zgodzić, zważywszy że Windows XP trafił na rynek w 2001 roku, a w 2007 został zastąpiony przez Vistę (dla przypomnienia – dopiero później powstał Windows 7, 8 i dzisiejsza "dziesiątka", która pojawiła się na rynku w 2015 roku). Mając na uwadze zakończone wsparcie Windowsa XP w 2014 roku, w praktyce można się raczej cieszyć, że Notepad++ był tak długo aktualizowany bez szkody dla użytkowników XP.

W praktyce problem niedostępności nowych wersji Notepada++ na Windowsa XP zapewne nie dotyczy wielu osób. Ze statystyk statcounter wynika, że w styczniu 2021 roku XP działał w niespełna 0,7 proc. wszystkich komputerów z systemami Windows. Dla porównania, "siódemka" wciąż działa w niespełna 17 proc. komputerów z Windowsem.

Notepad++ jest dostępny do pobrania w naszym katalogu oprogramowania. W rozwijanym menu Wszystkie wersje znajdziecie także opisywaną wersję 7.9.2 – ostatnią, która zadziała w Windows XP.