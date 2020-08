Notezilla 8.0.41

Pobierz ​program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Notezilla to przydatne narzędzie, które na pierwszy rzut oka pozwala na umieszczanie kolorowych karteczek z informacjami na pulpicie systemu operacyjnego Windows, ale w istocie oferuje znacznie więcej opcji w tym zakresie.

Program oferuje możliwość wyboru koloru karteczki o wybranym rozmiarze, jak również dostosowania czcionki i wielkości tekstu (może zostać on wprowadzony tradycyjnie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by sporządzić np. listę wypunktowaną). Utworzony projekt możemy umieścić na pulpicie w widocznym miejscu, ale to nie wszystko, bowiem Notezilla pozwala także na dodawanie karteczek do dokumentów tekstowych, folderów, wiadomości elektronicznych i na strony internetowe.

Czasem może dojść do sytuacji, w której pomimo stworzenia karteczki z ważną adnotacją, kompletnie zapomnimy o jej istnieniu, dlatego też Notezilla zawiera funkcję alarmu. Gdy określimy właściwą godzinę, program poinformuje nas e-mailem o nadchodzącym wydarzeniu. Pocztą elektroniczną możemy także wysłać karteczki innym użytkownikom (np. listy zakupów).

Notezilla można zainstalować na kilku urządzeniach jednocześnie i synchronizować dane między nimi na jednym koncie. W przypadku, gdy posiadamy wiele projektów, korzystanie z wyszukiwarki pozwoli na szybkie odnalezienie wybranej notatki. Zwłaszcza, że możemy wprowadzić do niej słowa kluczowe, co również ułatwi ich zlokalizowanie.