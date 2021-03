Pobierz program

Notion można śmiało określić mianem przestrzeni roboczej użytkownika, na której będzie on przechowywał rozmaite informacje. Po rozpoczęciu pisania interfejs programu zanika, więc możemy całkowicie skupić się na pracy.

Uruchamiając narzędzie trzeba zalogować się do swojego konta Google (jeśli takowego nie posiadamy, to możemy je założyć bezpłatnie), a następnie skonfigurować aplikację, odpowiadając na proste pytania, ustawiając nazwę użytkownika oraz – jeśli chcemy – modyfikując awatar. Wykonanie tych czynności prowadzi nas do ostatniego kroku, czyli założenia własnej przestrzeni roboczej. Nadajemy jej dowolną nazwę, a następnie otrzymujemy link, dzięki czemu będziemy mogli z niej korzystać także przy użyciu dowolnej przeglądarki stron internetowych.

Notion umożliwia przechowywanie notatek, list zadań, informacji z Wikipedii, a także pozwala na zarządzanie bazami danych. Co ciekawe, konfigurując narzędzie możemy również zaimportować liczne materiały (np. dokumenty HTML, pliki CSV, teksty napisane w Wordzie i wiele, wiele innych), dostosowując działanie narzędzia do własnych preferencji. Autorzy proponują również pobranie aplikacji na urządzenia mobilne, więc możemy zyskać dostęp do przestrzeni roboczej nawet wtedy, gdy nie będzie nas przy komputerze.

Warto wspomnieć, że Notion oferuje funkcję udostępniania materiałów i zapraszania innych użytkowników, więc przestrzeń roboczą wykorzystamy również w trakcie wykonywania zadań grupowych w szkole czy też podczas pracy nad projektami w firmie.