Nowa aktualizacja Microsoft Edge uwzględniła też Linuksa

Ostatnia aktualizacja deweloperska dla Microsoft Edge wypuszczona przez Microsoft uwzględniła także system Linux. Zgodnie z informacjami Microsoftu, kompilacja Microsoft Edge Dev 91.0.838.3 umożliwiła logowanie i synchronizację kont.

Aktualizacja deweloperska 91.0.838.3 jest dostępna na wszystkie popularne systemy. To co jednak powinno zainteresować użytkowników Linuksa to nowe funkcje, które wprowadza dla przeglądarki Edge. Przeglądarka obejmuje teraz możliwość logowania się za pomocą konta Microsoft i synchronizowania zakładek, haseł, rozszerzeń oraz innych opcji. Domyślnie logowanie i synchronizacja są wyłączone, jednak od wersji v91.0.838.x, ta flaga funkcji będzie domyślnie włączona.

Poza wcześniej wymienionymi zmianami, nowa aktualizacja wprowadziła także kolejne opcje do menu PDF. Użytkownik po podświetleniu słowa zobaczy od razu opcję jego wyszukiwania lub znaczenie. Zmiana została wprowadzona ze względu na częste korzystanie z nich przez użytkowników Microsoft Edge.

Wersja deweloperska wprowadziła także szereg poprawek znanych błędów. Wśród naprawionych bugów znalazły się m.in. problem z pustą konsolą, otwieraniem plików HTML w trybie IE czy też problem z widżetami, który sprawiał, że czasami stawały się one niewidoczne podczas przełączania profili lub motywów przeglądarki. Pełną listę poprawek można znaleźć na blogu Microsoft.

Linux pozostał ostatnim popularnym systemem operacyjnym, na której Microsoft Edge nie ma jeszcze stabilnej wersji. Istnieją jednak przesłanki by uważać, że Microsoft dostarczy ją jeszcze przed końcem obecnego roku.