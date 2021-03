Nowa era szczoteczek sonicznych

Udostępnij:

Soniczne szczoteczki do zębów szturmem podbijają rynki, zdobywając na całym świecie rzesze wiernych użytkowników. Ich przewaga nad zwykłymi szczoteczkami elektrycznymi (nie wspominając o szczoteczkach tradycyjnych) przejawia się w co najmniej dwóch wymiarach. Po pierwsze, główka szczoteczki sonicznej obraca się z prędkością ponad 5 razy większą niż główka zwykłej szczoteczki elektrycznej. Po drugie, główka szczoteczki sonicznej wykonuje specjalne ruchy pulsacyjno-wymiatające, które skutkują większą skutecznością czyszczenia.

Od czasu wynalezienia pierwszej szczoteczki elektrycznej w latach 30-tych XX wieku branża przeszła kilka znaczących etapów – między innymi wprowadzono baterie (wcześniej konieczne było podpięcie do gniazdka), uczyniono szczoteczkę wodoodporną, wprowadzono szczoteczki ładowane indukcyjnie (już w latach 60tych) czy takie z obrotowymi końcówkami (lata 80-te). Wraz z rozwojem technologii kolejne modyfikacje doprowadziły do kształtu i funkcjonalności szczoteczek, które znamy dziś. I wszystko wskazuje, że właśnie rozpoczęliśmy nowy etap – inteligentnych szczoteczek elektrycznych.

Większa świadomość – szczoteczka smart z aplikacją

Inteligentne szczoteczki elektryczne (soniczne, ultradźwiękowe etc.) pozwalają zarówno na bardziej efektywną, jak i bardziej świadomą troskę o higienę zębów i całej jamy ustnej. Owa inteligencja zaszyta jest w dedykowanych aplikacjach – szczoteczka wymienia dane z urządzeniem mobilnym. Użytkownicy takich szczoteczek i aplikacji, dzięki elementowi smart, są w stanie lepiej zrozumieć stan swojego uzębienia, zwrócić uwagę na błędy popełniane przy szczotkowaniu i – dzięki powyższemu – skuteczniej dbać o zdrowie i biel zębów.

Większość owych funkcji dostępna jest dopiero z poziomu samej aplikacji, która przechowuje i przetwarza dane zbierane przez szczoteczkę. Okazuje się jednak, że to za mało; coraz bardziej świadomi użytkownicy wymagają głębszego doświadczenia niż proste raporty dotyczące czasu szczotkowania – oczekujemy realnych podpowiedzi, co i jak robić lepiej/inaczej, by poprawiać stan higieny jamy ustnej; najlepiej podpowiedzi dostępnych od razu.

Najczęstsze wyzwania – prostota i wygoda korzystania

Jednym z najczęstszych błędów popełnianych podczas szczotkowania jest brak dotarcia we wszystkie zakamarki jamy ustnej i przestrzenie międzyzębowe. Powodować to może gromadzenie się płytki nazębnej lub wręcz pozostawianie mikroskopijnych drobinek pożywienia, które stają się doskonałą pożywką dla bakterii. Szczoteczki z serii Oclean Xpro – w przeciwieństwie do konkurencji – nie tylko zbierają dane dostępne później w aplikacji. Na wyświetlaczu LCD samej szczoteczki pokazywane są rezultaty szczotkowania i wskazywane obszary jamy ustnej, którym należy poświęcić więcej czasu – bez konieczności sprawdzania tego w telefonie.

Elektryczne szczoteczki dostępne na rynku dysponują szeregiem programów czyszczących; zazwyczaj programy te są dość ogólne i opierają się o generyczne stwierdzenia dotyczące pożądanego czasu czy intensywności szczotkowania. Inteligentne szczoteczki idą krok dalej, rekomendując targetowane programy w oparciu o indywidualną sytuację, nawyki i potrzeby konkretnego użytkownika. Tak jak szczoteczki z serii Oclean Xpro, które – w zależności od postawionego celu (np. wybielanie czy ogólna higiena), nawyków żywieniowych (miłośnicy kawy, herbaty; miłośnicy wina czy palacze), konkretnego stanu jamy ustnej (między innymi kolor zębów, aparat ortodontyczny) – proponują jeden z ponad 20 programów odpowiadających na konkretne wyzwanie danego klienta.

Sama propozycja programu czyszczenia jamy ustnej to jednak za mało – kluczowa jest kontrola jego wykonania. Bezustanny monitoring i przetwarzanie danych dotyczących szczotkowania zębów pozwala na tworzenie podpowiedzi i rekomendacji, przekazywanych użytkownikowi przez aplikację lub – jak w przypadku szczoteczek Oclean Xpro – bezpośrednio na ekranie samej szczoteczki. Rekomendacje te z kolei pozwalają na wyrobienie w sobie odpowiednich nawyków, które są kluczem do utrzymania bieli zębów i higieny całej jamy ustnej.

Technologia na służbie

Szczoteczki takie jak seria Oclean Xpro korzystają z najnowszych zdobyczy technologii, by doświadczenie użytkownika uczynić jak najlepszym. To nie tylko kwestia inteligentnego systemu podpowiadającego jak myć zęby – to także kwestia budowania tych podpowiedzi na podstawie realnych danych i faktycznych błędów popełnianych przez użytkownika; kwestia prezentowania podpowiedzi w odpowiedniej formie i odpowiednim czasie. To również elementy obsługi całego urządzenia – responsywnego ekranu samej szczoteczki czy szybkiego, indukcyjnego ładowania.

To przede wszystkim ciągłe, bezustanne uczenie się przez producentów, czego i w jakiej formie potrzebuje użytkownik końcowy – i precyzyjna odpowiedź na tę potrzebę. Kolejna odsłona ulepszonej sonicznej szczoteczki elektrycznej spod znaku Oclean – Oclean Xpro Elite – będzie miała swoją premierę pod koniec marca.

Partnerem materiału jest Oclean.