Nowa generacja szczoteczek sonicznych

Partnerem materiału jest Oclean .

Wydaje się, że po ostatnich latach pewnego zastoju, rynek szczoteczek do zębów wykonuje właśnie potężny krok do przodu. W latach 90tych z linii klasycznych szczoteczek elektrycznych wyodrębniła się linia szczoteczek sonicznych, przewyższających te pierwsze pod względem skuteczności. Dzięki zmianie ruchu główki szczoteczki ze zwykłego obracania na ruchy pulsacyjno-wymiatające (oraz znacznemu przyspieszeniu tychże ruchów) dbałość o biel zębów i higienę jamy ustnej stała się znacznie łatwiejsza.

Wraz z rozwojem technologii, kolejne wersje szczoteczek sonicznych doczekały się również wsparcia w postaci dedykowanych aplikacji na urządzenia mobilne. Wyposażone w czujniki, łączące się z telefonami czy smartwatchami, elektryczne szczoteczki mocno zyskały na popularności. Do prawdziwie inteligentnych urządzeń jednak trochę im brakowało – czy to przez jakość zbieranych danych, czy przez dość ubogie doświadczenie użytkownika. Przynajmniej do tej pory – ponieważ wraz z premierą szczoteczki Oclean Xpro Elite Super Smart wchodzimy w erę inteligentnych szczoteczek sonicznych, które są staną się swego rodzaju osobistymi asystentami ds. higieny jamy ustnej.

Ogromny skok do przodu

Skokiem tym jest zaprzęgnięcie algorytmów sztucznej inteligencji do pracy na rzecz białego uśmiechu i zdrowia naszych zębów. Szczoteczka na podstawie wprowadzonych danych sama proponuje i kontroluje indywidulanie dobrany do potrzeb program – w zależności nie tylko od celu (np. wybielanie), ale również obecnego stanu uzębienia czy nawyków żywieniowych, mających wpływ na higienę jamy ustnej. Monitoruje obszary szczotkowania w czasie rzeczywistym (wyposażona jest w sześcioosiowy żyroskop), podpowiadając użytkownikowi, którym miejscom należy poświęcić więcej uwagi – komunikaty wyświetlane są bezpośrednio na ekranie szczoteczki, nie potrzeba sięgać po telefon. Sama aplikacja w telefonie agreguje dane i przedstawia je w dłuższych perspektywach (tygodni czy miesięcy). Ponieważ w szczoteczce przyspieszono ruchy główki (o czym poniżej), została wyposażona także w sensor nacisku celem poprawy bezpieczeństwa. Zbyt duża siła przyłożona do zęba mogłaby uszkodzić szkliwo. Podczas gdy większość standardowych szczoteczek elektrycznych informuje o zbyt dużym nacisku sygnałem dźwiękowym, Oclean Xpro Elite Super Smart sama dostosowuje prędkość ruchów do nacisku – automatycznie zwalnia, gdy szczoteczkę przyciskamy zbyt mocno.

4 kroki dodatkowe

Jedną z podstawowych wad szczoteczek elektrycznych był do tej pory hałas. W połączeniu z wibracjami przenoszonymi przez kontakt z zębem, dźwięk silniczków rezonował w czaszce na tyle mocno, że szczotkowanie zębów było zwyczajnie nieprzyjemne. W nowej generacji szczoteczek sonicznych Xpro Elite zastosowano innowacyjną metodę wyciszania CleanWhisper 2.0 – dźwięki wydawane przez urządzenie w znakomitej większości emitowane są w paśmie częstotliwości, którego ludzkie ucho nie rejestruje (whisper to z angielskiego szept). W efekcie szczoteczka generuje nie więcej niż 45 dB – to mniej więcej poziom hałasu w spokojnym, cichym mieszkaniu.

Szczoteczki soniczne poruszają główką z ogromnymi prędkościami, kilkukrotnie większymi niż w przypadku zwykłych szczoteczek elektrycznych. Mówiąc w pewnym uproszczeniu - im szybciej główka się porusza, tym skuteczniejsza jej praca – jak choćby usuwanie osadów i płytki nazębnej. Najszybsze szczoteczki, do jakich należy Oclean Xpro Elite, poruszają główką z prędkością 42000 razy na minutę. Po jej włączeniu, główka poruszą się na tyle szybko, że umyka to ludzkiemu oku. W połączeniu ze specjalnym, innowacyjnym włosiem (którego gęstość zwiększono o ponad jedną czwartą), oraz wydłużeniem ruchu główki szczoteczki, skuteczność czyszczenia wzrasta trzykrotnie względem zwykłej szczoteczki sonicznej.

Nawet najmocniejszą baterię należy ładować. Przypadłością szczoteczek sonicznych były wiecznie zanieczyszczone gniazda ładowania – użytkownik przed każdym ładowaniem musiał mozolnie czyścić z osadu przyłącza. Dzięki zastosowaniu ładowania indukcyjnego, problem ten znika. Ponadto, dzięki zastosowanej technologii pełne naładowanie baterii (wystarczającej na ponad 30 dni korzystania) zajmuje nie więcej niż 3,5 godziny.

Doświadczenie użytkownika, tak usprawnione, wzbogacono jeszcze o szereg udogodnień. Materiał, z którego wykonana jest szczoteczka, zapobiega poślizgowi, przez co urządzenie pewnie leży w dłoni nawet w przypadku zamoczenia. Automatyczne wybudzanie przy podniesieniu, bardzo dobrze działający ekran LCD umieszczony na samej szczoteczce oraz bardzo wygodne w użyciu dwa uchwyty (do łatwego montażu na ścianie lub na powierzchnie poziome) sprawiają, ze korzystanie ze szczoteczki Oclean Xpro Elite jest bardzo wygodne.

Premiera szczoteczki nowej generacji

Oclean Xpro Elite Super Smart, szczoteczka soniczna nowej generacji, zaprojektowana została, by zapewnić użytkownikom najlepsze doświadczenia i wspierać ich w codziennej trosce biel i zdrowie zębów i dziąseł – to prawdziwie inteligentny osobisty asystent ds. higieny jamy ustnej.

Szczoteczka swoją premierę ma 29 marca 2021 – dostępna jest na Aliexpress, Amazon i na e-Bay. Z tej okazji w dniach 29.03 – 20.04 dla kupujących za pośrednictwem tych trzech serwisów producent przygotował szereg niespodzianek i promocji:

W dniach 29 marca (od godziny 8:00) – 6 kwietnia (do godziny 7:59) pięcioro losowo wybranych kupujących otrzyma swoje szczoteczki całkowicie za darmo. Ponadto w tym przedziale czasowym wszyscy kupujący otrzymają darmową przesyłkę oraz dwie dodatkowe wymienne główki szczoteczki wraz z case’m podróżniczym. Pierwszych 100 zamówień zostanie wzbogaconych także o darmowy odkażacz. Jeśli wybierzemy się na większe zakupy i nasz koszyk przekroczy 800$, w prezencie otrzymamy elektryczną hulajnogę Xiaomi 1S wartą 379$.

W dniach 6 kwietnia (od godziny 8:00) – 20 kwietnia (do godziny 8:00) promocji ciąg dalszy. Wszyscy kupujący otrzymają dwie wymienne główki, a dodatkowo odpowiednio ośmiu szczęśliwców każdego dnia (w dniach 6.04 – 10.04) i pięciu (w dniach 11.04 – 20.04) otrzyma swoje szczoteczki za darmo. Jeśli koszyk zakupowy przekroczy wartość 600$, w prezencie otrzymamy smartfon Xiaomi M3 4+128GB o wartości 169$.

