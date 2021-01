Nowa strategia cyberbezpieczeństwa UE. Rząd zachęca do udziału w konsultacjach

Udostępnij:

"Ruszają prace nad stanowiskiem rządu RP do nowej strategii cyberbezpieczeństwa UE", poinformowała KPRM. Potrwają do 29 stycznia 2020 i są otwarte dla każdego. Od momentu ustanowienia poprzedniej strategii cyberbezpieczeństwa Unii Europejskiej minęło już 7 lat, więc nic dziwnego, że przyszedł czas na jej aktualizację.

"Zaufanie i bezpieczeństwo w centrum cyfrowej dekady" (The EU’s Cybersecurity Strategy for the Digital Decade) to tytuł nowej strategii, której celem jest ochrona tzw. otwartego internetu poprzez zwiększenie poczucia bezpieczeństwa jego użytkowników.

Nowo powstający dokument ma być odpowiedzią na narastającą liczbę cyberataków, a także zapewnić większe bezpieczeństwo kluczowych systemów, do których zaliczają się te obsługujące najważniejsze usługi, m.in. szpitale, transport czy sieci energetyczne.

"Nowa strategia wyraźnie podkreśla ideę budowania globalnego partnerstwa międzynarodowego poprzez ścisłą współpracę państw członkowskich. Autorom nie umknął również fakt, że cyberprzestrzeń jest coraz powszechniej wykorzystywana do celów politycznych, a także ideologicznych", czytamy na stronie gov.pl.

Każdy może wziąć udział w konsultacjach

W rządowym komunikacie podkreślone zostało, że każdy ma szansę wziąć udział w dyskusji na temat stanowiska Polski w związku ze strategią zaproponowaną przez UE. Wszystkie pomysły, postulaty oraz przemyślenia można wysyłać na adres magdalena.zaniewicz@mc.gov.pl i konsultacje_cyber@mc.gov.pl. Konsultacje potrwają do 29 stycznia 2021 roku.

Jak czytamy w komunikacie, w ramach opracowywania nowej strategii cyberbezpieczeństwa UE chce skupić się na kilku kluczowych obszarach:

Odporność, suwerenność technologiczna i przywództwo.

Budowanie zdolności operacyjnych w celu zapobiegania, powstrzymywania i reagowania.

Rozwój globalnej cyberprzestrzeni poprzez wzmocnienie współpracy międzynarodowej.

Dodatkowo wciąż trwają konsultacje w sprawie dokumentu regulującego cyberbezpieczeństwo na poziomie europejskim (NIS). Jeżeli chcecie przesłać swoje opinie lub postulaty w tej sprawie, to możecie to zrobić na wspomniany wyżej adres mailowy do 26 stycznia br. Pełna nazwa dyrektywy, do której możecie się ustosunkować to: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii.

Więcej informacji na temat nowej strategii cyberbezpieczeństwa UE znajdziecie na stronie Komisji Europejskiej. Po więcej informacji na temat NIS zajrzyjcie na stronę gov.pl.