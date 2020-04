Nowe AirPods Pro w drugiej połowie 2020 r. Apple pracuje też nad innymi produktami

Oprócz nowego iPhone SE, Apple w tym roku ma zamiar wydać jeszcze kilka innych produktów. Jednym z nich mają być nowe słuchawki AirPods Pro. Wedle rozprzestrzenianych w sieci informacji, do sprzedaży mają trafić już w maju. Okazuje się, że ten termin jest nierealny.

Nowa linia słuchawek Apple AirPods Pro zadebiutuje w drugiej połowie 2020 roku, a może nawet później - sugeruje raport DigiTimes. Informacje podawane przez serwis mają źródło w łańcuchu dostaw i pochodzą z tajwańskich mediów. Informacje podawane przez DigiTimes często się sprawdzają.

W ubiegłym miesiącu ten sam serwis podawał, że nowa produkcja tańszego wariantu słuchawek AirPods Pro zacznie się między pierwszym a drugim kwartałem. Wedle nowych informacji, prawdopodobnie jej rozpoczęcie zostało opóźnione przez kwarantannę spowodowaną pandemią COVID-19. Niewykluczone, że prace produkcyjne już trwają na nowo.

Kilka dni temu Apple zaprezentował nowy model iPhone'a - SE 2020. Wygląda jak iPhone 8 i ma ekran o przekątnej 4,7 cala. Według przecieków w sieci, oprócz smartfona, Apple ma zaprezentować w tym roku jeszcze kilka innych urządzeń. Firma pracuje nad odświeżoną wersją iPada Air, obsługującą czytnik linii papilarnych TouchID, wbudowany pod wyświetlaczem.

All four “iPhone12”can support 5g networks,the baseband is come from qualcomm,and have a brand new color“Navy blue”