Nowe Zenbooki. ASUS atakuje OLED-ami, ekranami 3:2 i procesorami Tiger Lake

Możliwości samych procesorów Intel Tiger Lake już znamy, a niedługo po ich ogłoszeniu pierwsi producenci sprzętu zaprezentowali nowe laptopy je wykorzystujące. ASUS zapowiedział aż dziewięć nowych laptopów w nie wyposażonych.

Najciekawsze jednak z nich, będą posiadać nie tylko procesory 11. generacji Intela, ale i wyświetlacze OLED, niekiedy proporcjach 3:2 (czyli jak Surface lub Chromebooki), a także drugie ekrany. Wiele z nich obsługuje 4K Ultra HD i HDR.

Konwertowalny i smukły laptop z OLED-em

Jednym z bardziej interesujących produktów jest nowy ZenBook Flip S (UX371EA), będący laptopem konwertowalnym, ważącym zaledwie 1,17 kg i mającym 13,9 mm w najgrubszym punkcie.

ZenBook Flip S (UX371), fot. Asus

Sprzęt wyróżnia się ekranem 4K OLED (proporcje ekranu 16:9) ze stuprocentowym pokryciem DCI-P3 (a więc posiada szerokie pokrycie barw) i ekranem o maksymalnej jasności HDR w okolicach 500 cd/m2 (nie jest to aż tak dużo, ale OLED-y są z natury nienajjaśniejsze, a nadrabiają idealną czernią i nieskończonym kontrastem). Ponadto znajdziemy w nim procesor Tiger Lake ze zintegrowanym układem graficznym Intel Xe. Laptop może posiadać maksymalnie do 16 GB RAM oraz 1 TB dysk SSD (M.2 PCIe x4).

Oprócz tego ZenBook Flip S dysponuje dotykowym ekranem z 4096 stopniami czułości nacisku. Producent umieścił w nim dwa złącza Thunderbolt 4 oraz jedno HDMI (nie podano standardu), a także jeden port USB-A 3.2 10 Gbps. ASUS wymierzył czas pracy na jednym ładowaniu na 15 godzin (ciągłe odtwarzanie wideo przy jasności ekranu 150 cd/m2).

ASUS wprowadzi także ZenBook S (UX393EA), czyli coś dla osób znużonych wyświetlaczami panoramicznymi o proporcjach ekranu 16:9. Tutaj otrzymamy laptop z 13,9-calowym ekranem o rozdzielczości 3300 x 2200 pikseli (a więc proporcjami 3:2) i ważący 1,35 kg.

Ważną funkcjonalnością jest kamerka na podczerwień zgodna z Windows Hello – do logowania twarzą. Laptop posiada również procesor Intel Tiger Lake (najwyższy model ma Intel Core i7-1165G7) oraz dysk SSD (M.2 PCIe x4) i do 16 GB LPDDR4x 4266 MHz RAM.

Znajdziemy tu również dwa porty Thunderbolt 4, jeden HDMI oraz jedno złącze USB-A 5 Gbps. Czas pracy według producenta wynosi 12 godzin (akumulator 67 Wh).

Laptop z drugim ekranem

Jeśli natomiast chodzi o laptopy z dwoma wyświetlaczami, to ASUS przygotował m.in. ZenBook 14 (UX435). Ten laptop posiada CPU 11. generacji Intela (maksymalnie Intel Core i7 1165G7), do 16 GB RAM, wraz z grafiką zintegrowaną Xe, ale i dedykowaną kartę GeForce MX450 oraz dyskiem SSD M.2 PCIe x4.

Ciekawym gadżetem jest tutaj ScreenPad. To 5,6-calowy drugi ekran umieszczony tam, gdzie gładzik (który swoją drogą nadal tam jest). Z jego poziomu można obsługiwać zestaw narzędzi ScreenXpert 2.0, a także wyświetlać wybrane, obsługiwane aplikacje (w tym YouTube, Excela, Worda, Powerpointa, czy Spotify). Jeśli chodzi o złącza, to otrzymamy tutaj dwa porty Thunderbolt 4, 1x USB-A 3.2 oraz HDMI 2.0, a także czytnik kart microSD.

ZenBook Pro 15 (UX353), fot. Asus

Jest też coś potężniejszego

Jest także jeden bardzo ciekawy laptop przeznaczony dla profesjonalistów, ale nie będzie on posiadał procesora Tiger Lake. To ZenBook Pro 15 (UX535), także z drugim wyświetlaczem ScreenPad, ale i potężniejszym procesorem 10. generacji klasy H (w najlepszej konfiguracji – i7-10750H) i dedykowaną kartą graficzną GeForce GTX 1650 Ti. Laptop ten posiada dotykowy, 15,6-calowy ekran 4K Ultra HD OLED z obsługą HDR.

Z wyjątkiem ZenBooka Pro 15 (dostępnego od końca października 2020 roku), wszystkie wymienione wyżej laptopy powinny być dostępne od listopada 2020 r., ale ich cena jest na razie nieznana. Oprócz tego firma ogłosiła także nowe laptopy z serii Expertbook (dla sektora enterprise) oraz przystępniejsze cenowo Vivobooki.