Nowe modele Epson EcoTank do druku A3+. Wydajne atramenty do domu i do małego biura.

Firma Epson wprowadziła na rynek nowe drukarki atramentowe. W sprzedaży pojawiły się modele L14150, L15150 oraz L15160, czyli urządzenia typu 4w1 z serii EcoTank, które oferują niezwykle wydajny i oszczędny (do 90/% w porównaniu z tradycyjnymi drukarkami na kartridże!) druk dwustronny w formacie A3+.

Materiał powstał we współpracy z firmą Epson

Model L14150 to rozwiązanie obsługujące format A3+ przeznaczone do szybkiego i taniego druku w warunkach domowych. Tak jak we wszystkich modelach opartych na technologii EcoTank kartridże zastąpiono dużymi pojemnikami na atrament, co pozwala zmniejszyć koszty eksploatacji średnio o 90%. Z kolei niezawodna głowica drukująca PrecisionCore zapewnia druk z prędkością 17 str./min.

Mimo kompaktowych rozmiarów jak na tę klasę urządzenia, nowy model wyposażony jest w zestaw podajników, które wyraźnie usprawniają drukowanie, kopiowanie skanowanie czy wysyłanie faksów. Obok tylnego obsługującego format A3+, dostępne są także podajniki na 250 arkuszy oraz ADF na 35 arkuszy w formacie A4. Zwiększa to ergonomię pracy, dzięki swobodnej obsłudze różnorodnych zadań bez konieczności wstawania od biurka i ręcznej zmiany papieru w zależności od tego, co chcemy drukować.

Sprzęt zaprojektowano z myślą o intuicyjnej i komfortowej obsłudze, dlatego drukarka wyposażona jest w duży kolorowy wyświetlacz (6,8 cm przekątnej). Zintegrowane interfejsy Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet, pozwalają na wysyłanie dokumentów do druku m.in. wprost z urządzeń mobilnych. Wystarczy tylko pobrać aplikację Epson iPrint, która dostępna jest na systemy Android oraz iOS. Co więcej, okres gwarancyjny (podobnie jak innych dwóch premierowych urządzeń oraz wszystkich modeli EcoTank) poza ochroną na 50 tys. wydruków, na stronie promocji można wydłużyć ze standardowego roku, aż do 36 miesięcy.

Modele L15150 i dedykowane do firm L15160 to nieco większe urządzenia zapewniające jeszcze wydajniejszą pracę z wykorzystaniem kompletu pigmentowych atramentów – całkowicie odpornych na wilgoć i rozmazanie. Sprzęty te wyposażono w zestaw podajników o łącznej pojemności 550 arkuszy (2 x 250 z przodu i 1 x 50 z tyłu) oraz ADF na 50 arkuszy, co pozwala na elastyczne i błyskawiczne realizowane zadań, w tym drukowania, faksowania, skanowania, kopiowania w formacie A3+.

Oba urządzenia oferują niezwykle szybki w tej klasie urządzeń wydruk z prędkością 25 str./min (model L15160 także w kolorze), przy czym pierwszą stronę otrzymujemy po upływie zaledwie 5,5 sekundy od momentu przesłania zadania druku. Co więcej, wydajność, ergonomię oraz ekologię pracy usprawnia także funkcja druku obustronnego. Podobnie jak w przypadku L14150 zarówno L15150, jak i L15160 wyposażono w obsługę Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet. Co więcej, wygodną obsługę zapewnia duży ekran dotykowy o przekątnej aż 10,9 cm. Warto dodać, że modele objęte są gwarancją na 150 tys. stron. Zintegrowany we wszystkich modelach skaner A3+ zapewnia szybką, dwustronną archiwizację dokumentów z rozdzielczością 300 lub 600 dpi.

Jak mówi Magdalena Ośka, Senior Sales Manager Transactional w Epson:

„Wprowadzając na rynek 3 nowe urządzenia typu 4 w 1 oparte na zapewniającej najniższe koszty eksploatacji technologii EcoTank, oferujemy naszym klientom bezkonkurencyjne niski koszt pracy z dokumentami w formacie A3+. Wszystkie modele wyposażone są w głowicę drukującą PrecisionCore znaną dotąd z wysokowydajnych drukarek biznesowych, która nie generuje ciepła i zapewnia wyjątkowo szybki druk. Warto zwrócić uwagę także na podajniki (do 550 arkuszy) zwiększające produktywność oraz komfort pracy. Z kolei duże pojemniki oraz zapas atramentu pozwalający wydrukować do 7500 stron czarno-białych oraz 6000 stron kolorowych radykalnie obniżają koszty. W przeliczeniu każde 450 stron w czerni kosztować będzie użytkownika jedynie 5 zł, dzięki czemu premierowy sprzęt należy do najbardziej oszczędnych w swojej klasie”.

Nowe modele są już dostępne w wybranych sklepach, a ich ceny przedstawiają się następująco:

Epson EcoTank L14150 – 2979 PLN

Epson EcoTank L15150 – 4979 PLN

Epson EcoTank L16150 – 6499 PLN

Warto dodać, że dla wszystkich nowych modeli, po rejestracji na stronie producenta www.epson.pl/gwarancjanadrukarki można wydłużyć standardową ochronę gwarancyjną przez 12 mies. o kolejne dwa lata.

