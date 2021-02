Nowe plany Youtube’a na 2021, w grę wchodzi platforma zakupowa

Udostępnij:

Youtube oraz inne, podobne platformy, przeżywają w trakcie pandemii prawdziwe oblężenie, przez co na brak pieniędzy nie mogą narzekać. Z tego powodu Youtube ujawniło ambitne plany na rozwój swojego serwisu.

Nagrania O short

Jedną z nadchodzących nowości jest O short, czyli opcja krótkich, dwudziestosekundowych nagrań. Póki co tego rodzaju funkcja jest dostępna w wersji beta w Indiach, jednakże wielu użytkowników platformy stara się o dostanie się do niej już teraz, poprzez tagowanie swoich nagrań hasztagiem #Shorts. Można się spodziewać, że wraz z oficjalnym pojawieniem się O short, funkcja będzie dostępna także w naszym kraju.

Automatycznie dzielenie nagrania

Kolejną nowością jest wprowadzenie automatycznego dzielenia nagrania na rozdziały. Obecnie youtuberzy mogą samodzielnie, ręcznie dzielić swoje nagrania, jednak Youtube chce ułatwić im podział i sprawić, by odbywał się on automatycznie. Dodatkowo, nawigowanie pomiędzy rozdziałami w aplikacji mobilnej ma być dużo łatwiejsze w przyszłości, dzięki wprowadzeniu nowych opcji.

Nowe opcje zarobku dla Youtuberów

Najważniejszymi funkcjami, z punktu widzenia twórców, są jednak opcja aplauzu oraz system zakupów. Ten pierwszy umożliwia oglądającym na szybkie dofinansowanie twórcy materiału za pomocą donacji. System zakupów za to ma umożliwić Youtuberom na oznaczanie produktów w swoich nagraniach, przez co te pojawią się pod materiałem by ułatwić ich zakup oglądającym fanom. Można się spodziewać, że w ten sposób twórcy dużo łatwiej zarobią na afiliacji produktów.