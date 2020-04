Nowe telewizory 4K LCD Sony na 2020 rok już w Polsce. Znamy ceny

Udostępnij:

Sony wcześniej ogłosiło częściowo swoje portfolio telewizorów 8K LCD oraz 4K LCD i OLED na rok 2020. Teraz pora na przystępniejsze cenowo modele ze średniej półki.

Sony wprowadza nowe telewizory 4K LCD do Europy

W Wielkiej Brytanii oraz Niemczech pojawiły się trzy nowe modele telewizorów 4K LCD Sony.

Sony XH81 i XH80 są dwoma wariantami tej samej linii. Różnią się jedynie rodzajem podstawki oraz calażami, a obydwa z nich posiadają 50 Hz matryce. XH81 dostępny jest w wersjach 43-, 49-, 55- i 65-calowych, natomiast XH80 również w 75- i 85-calowych.

Jeśli chodzi o XH81, wersje 43- i 49-calowe oferują podświetlenie krawędziowe LED (Edge LED), natomiast w wariantach 55- i 65-calowych mamy lepsze podświetlenie bezpośrednie (Direct LED).

W przypadku XH80, Direct LED zastosowano również w modelach od 55 cali wzwyż, a 43- i 49-calowe wersje muszą zadowolić się Edge LED.

Powyższe modele mają preinstalowany Android TV 9.0, a więc mają dostęp do aplikacji ze sklepu Google Play, a także zintegrowanego Chromecasta i Asystenta Google.

Sony XH80 to model ze średniej półki, ale z obsługą Dolby Vision i Dolby Atmos, fot. Sony

Wszystkie z tych telewizorów, oprócz HDR10 są zgodne z formatem Dolby Vision. Nie wiemy jednak, jaką oferują maksymalną jasność. Jeśli chodzi o audio, ich zintegrowane głośniki zapewniają również dźwięk obiektowy Dolby Atmos.

Sony XH81 i XH80 są także kompatybilne z protokołami Apple AirPlay 2 oraz HomeKit. Ten pierwszy pozwala na strumieniowanie mediów z urządzeń na iOS i macOS, w tym iPhone'ów, iPadów i Macbooków. Ten drugi natomiast pozwoli integrować nam urządzenia inteligentnego domu. W tym roku telewizory Sony powinny także otrzymać aplikację Apple TV.

Ich europejskie ceny (Niemcy) wyglądają następująco, a nawiasie znajduje się przeliczenie na złotówki wg kursu średniego NBP z dnia 2 kwietnia 2020:

Sony XH81

43'' 800 euro (3661 zł) 49'' 850 euro (3890 zł) 55'' 1000 euro (4576 zł) 65'' 1200 euro (5492 zł)

Sony XH80

43'' 800 euro (3661 zł) 49'' 850 euro (3890 zł) 55'' 1000 euro (4576 zł) 65'' 1300 euro (5949 zł) 75'' 2000 euro (9153 zł) 85'' 2600 euro (11 899 zł)

Sony X70 natomiast to model budżetowy (także z matrycą 50 Hz), w czterech wariantach, od 43 po 65 cali. Nie posiada on Android TV, lecz oferuje autorski system oparty na Linuxie z dostępem do kilku najważniejszych aplikacji streamingowych, w tym Netflixa. Jest za to tańszy niż XH81 i XH80. Tutaj również jedynie w najwyższych calażach mamy podświetlenie Direct LED, natomiast w wersjach 43- i 49-calowych możemy liczyć na podświetlenie krawędziowe (Edge LED). Ceny modelu X70 są następujące:

Sony X70

43'' 750 euro (3432 zł) 49'' 800 euro (3661 zł) 55'' 900 euro (4119 zł) 65'' 1000 euro (4576 zł)

Wszystkie trzy modele są już do nabycia w Anglii, Irlandii oraz Niemczech. Wysłałem zapytanie do polskiego oddziału Sony w sprawie polskich cen oraz dostępności, ale w momencie publikacji nie uzyskałem jeszcze odpowiedzi.

Aktualizacja (02.04.2020; 14:04): Otrzymaliśmy oświadczenie firmy Sony w tej sprawie:



Do sprzedaży w Polsce jako pierwsze trafią modele z serii XH80. Stanie się to w najbliższych dniach. Jeśli chodzi o serie X70 oraz XH81– telewizory będą wprowadzane w późniejszym czasie, przy czym modele tej drugiej będą dostępne tylko w wybranych sieciach handlowych. O dokładnym terminie wprowadzenia najnowszych telewizorów marki Sony będziemy informować.