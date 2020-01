Nowość na Instagramie. W Boomerangu w końcu można przycinać filmy, są też nowe efekty

Udostępnij:

Zapętlone filmiki na Instagram Stories były dość problematyczne. Ciężko z dokładnością do ułamków sekundy wybrać odpowiedni moment do nagrania, jeśli brak opcji przycinania. Facebook właśnie wprowadził na Instagramie tę podstawową formę edycji, a przy okazji także inne dodatki.

Boomerang dostał trzy nowe efekty

Mowa o trzech filtrach w Boomerang takich jak SlowMo, Echo i Duo. Pierwszy jest w zasadzie prosty do rozszyfrowania. Jeśli na wideo w trybie Boomerang nałożymy SlowMo, to otrzymamy nagranie spowolnione o połowę. Efekt Echo dodaje skokową poświatę do poruszających się obiektów. Tak jakby nałożyć ich ślad na późniejsze klatki, ale bez pełnego rozmycia, tylko stopniowo.

Ostatni Duo przewija motyw do początku. Podczas cofania widać obraz podobny do tego, który niegdyś otrzymywaliśmy, przewijając kasety VHS z aktywnym podglądem. Według TechCrunch, nowości upodabniają Instagram Boomerang do możliwości z TikTok looms. Zresztą jeden z dziennikarzy portalu przedstawił krótki materiał wideo pokazujący nowe filtry – powie więcej niż tysiąc słów opisu.

Podstawowy montaż w końcu dostępny. Czemu tyle czekaliśmy na przycinanie?

Jednak największą zmianą jest przycinanie. Aż dziwne, że Instagram nie miał tej funkcji do tej pory. Zamierzony przez użytkowników efekt w zapętlonych i puszczanych w obie strony filmikach, był przez to trudniejszy do uzyskania.

Niewielka część sekundy przed czy po chwili, którą chcieliśmy uchwycić, mogła drastycznie pogorszyć przekaz. Trzeba było robić dubel, albo zadowolić się niedoskonałościami. Niestety, w niektórych przypadkach powtórka nie jest wykonalna.

🐢 SlowMo

🗣 Echo

👯‍♀️ Duo



Boomerang has new creative twists that'll make you say yaaassssss. Try them all out today. pic.twitter.com/wp0A71RefL — Instagram (@instagram) January 10, 2020

Cóż, widać że Facebook w swojej usłudze goni konkurencję pod względem możliwości. Instagram ciągle dominuje w segmencie filmików na portalach społecznościowych, ale TikToka i pozostałej konkurencji nie należy lekceważyć. Nowe funkcje powinny wpłynąć pozytywnie na odbiór i popularność Instagrama.

