Nowości HP na CES 2021: ekologiczny maluszek i sporo o home office

Podczas targów w Las Vegas, firma HP zaprezentowała nowe laptopy, tablet oraz ciekawe akcesoria, m.in: słuchawki z aktywną redukcją szumu.

HP Elite Dragonfly G2 to najlżejszy, kompaktowy biznesowy laptop konwertowalny o wadze poniżej 1 kg. Producent podkreślił także proekologiczne pochodzenie zastosowanych materiałów z recyklingu, w tym np. tworzywa sztucznych wyłowionych z oceanu. Urządzenie oferuje adekwatną wydajność dzięki procesorom Intel Core 11-generacji oraz zintegrowanej grafice Intel.

Dźwięk też niezłej jakości i to prosto z Bang & Olufsen. Zdaniem producenta, notebook korzysta z rozwiązań sztucznej inteligencji, która pozwala zmaksymalizować wrażenia dźwiękowe w przypadku rozmów, muzyki i filmów. Ciekawostkę stanowi zaimplementowana technologia HP do wykrywania włamań (HP Tamper Lock), która, blokuje komputer jeśli został on fizycznie otwarty lub naruszony oraz powiadamia o tym użytkownika.

HP Elite Dragonfly Max to już konstrukcja dla najbardziej wymagających. Możliwy będzie wybór tonacjach kolorów: Sparkling Black lub Dragonfly Blue.

Urządzenie posiada zaawansowane funkcje komunikacji - i to bez kompromisów. Na pokładzie cztery szeroko zakresowe mikrofony z optymalizacją dźwięku, sterowaną przez SI, 5 Mpix kamera z IR do wideokonferencji, oraz wyświetlacz HP Eye Ease z technologią redukcji niebieskiego światła i certyfikatem Eyesafe.

Kolejna nowość to HP ENVY 14

Nietypowy notebook - który jako pierwszy w historii tej firmy - wyposażono w 14-calowy ekran o proporcjach 16:10. Producent zachwala, że pozwoli to powiększyć powierzchnię wyświetlanej treści o blisko 11 proc. Dodatkowym gadżetem jest wbudowana lampka do selfie, która dostosuje oświetlenie otoczenia do potrzeb wideo rozmów ( HP Enhanced Lighting).

Producent zaprezentował także hybrydę - tablet HP Elite Folio. Na pokładzie procesor Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2. Opcjonalnie urządzenie może zostać wyposażone w moduł 5G, w standardzie Wi-Fi i BT. Bateria zapewni nawet 24,5 godziny odtwarzania materiałów wideo.

Elite Folio to urządzenie hybrydowe, może zastąpić telefon, tablet czy też komputer PC. Dodatkowym atutem jest 76-stopniowe pole widzenia kamery internetowej, podwójne mikrofony i głośniki Bang & Olufsen. Wyświetlacz o przekątnej 13,5-cala wyposażono w opcjonalny panel z filtrem prywatności HP Sure View Reflectiv oraz kamerkę internetową HD (z wbudowaną zaślepką zapewniającą większą prywatność).

W samej konstrukcji, HP ograniczyło liczbę wentylatorów i zastosowano miękką i cochą klawiaturę. W standardzie, urządzenie posiada pióro HP Elite Slim Active Pen ze zintegrowaną podstawką do ładowania i przechowywania.

W kategorii akcesoriów pojawiły się słuchawki douszne, posiadające spersonalizowane strojenie dźwięku oraz regulowaną redukcję szumów.

Elite Wireless Earbuds będą oferowane w pakiecie z notebookiem Elite Dragonfly Max lub dostępne osobno.