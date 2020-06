Nowości w aplikacji Rossmann pozwolą jeszcze wygodniej planować i robić zakupy

Udostępnij:

Najnowsza wersja aplikacji Rossmann wprowadza ułatwienia dla planujących zakupy. Jednocześnie nie zapomina o wygodzie podczas samych zakupów, zarówno online jak i na miejscu, w drogerii. Z kolei dla poszukujących promocji Rossmann uruchomił kilka interesujących programów.

Materiał powstał przy współpracy z firmą Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska sp. z o. o.

Najnowszą wersję aplikacji pobierzecie ze sklepu Play lub z naszego katalogu. Osoby, które korzystały z wcześniejszej wersji aplikacji, będą czuły się jak ryby w wodzie. Tym, którzy właśnie zaczynają znajomość z aplikacją, podpowiadamy jak się w niej poruszać zaraz po instalacji.

Pierwsze kroki

Po zainstalowaniu aplikacji i uruchomieniu jej, przejdziemy przez prosty konfigurator, gdzie podamy swój mail i hasło, aby zalogować się do sklepu. Na ekranie powitalnym pojawi się lista cenowych okazji oraz propozycje kosmetyków czy artykuły opisujące bieżące trendy w świecie kosmetyków i zapachów.

Z głównego poziomu aplikacji możemy wybrać, czy planujemy zakupy, czy już jesteśmy w sklepie i chcemy wyszukać położenie produktu. Oczywiście planowanie listy zakupów możemy przeprowadzić w zaciszu domowym, a nie stojąc już przy regale z produktami.

Podczas planowania zakupów przyda nam się możliwość wyszukania produktu. Proces ten możemy przeprowadzić na kilka sposobów. Za pomocą wbudowanego skanera kodów kreskowych, przez wyszukiwanie głosowe, czy poprzez tradycyjną lupkę. Ostatnim elementem dolnego menu jest nowość w aplikacji: lista+, o niej więcej poniżej.

Poruszanie się po aplikacji Rossman jest intuicyjne i nie powinno sprawiać trudności nawet mniej doświadczonym użytkownikom smartfonów czy tabletów. Cieszy przejrzystość interfejsu i brak jakichkolwiek rozpraszaczy. Ascetyczna prostota jest tu zdecydowanym atutem.

Jedna aplikacja, dwa wymiary

Głównym celem odmienionej aplikacji Rossmann jest wykreowanie nowego nawyku wśród konsumentów: planowania zakupów przed przyjściem do drogerii. Do tego właśnie zadania zaprzęgnięto nowe technologie, które wprowadzają wygodę wyszukiwania produktów, pomoc przy planowaniu przemyślanych zakupów w domu, a następnie ich szybkie kompletowanie i finalizację w wybranych drogeriach.

Dostępne w nowej aplikacji dwa wymiary: “Planuję zakupy” oraz “Jestem w drogerii”, dostarczają wiele zupełnie nowych, użytecznych funkcjonalności. Wszystko, aby odpowiednio przeprowadzić użytkownika przez proces planowania. Ten odbywa się w domu i jest poprzedzony wyszukiwaniem produktów oraz budowaniem listy zakupów, a następnie jej realizację w drogeriach.

- W naszej aplikacji dużą popularnością cieszyły się zawsze listy ulubionych, natomiast na rynku pojawiały się typowe aplikacje do list zakupowych. Słuchaliśmy też naszych klientów, wielu z nich tworzy listy zakupów w tradycyjnej formie na kartce papieru lub w telefonie. Wsłuchując się w głos klientów, w ich potrzeby, zdecydowaliśmy się pójść o krok dalej i stworzyliśmy pierwszą taką funkcjonalność, która nie tylko ułatwia planowanie zakupów, ale dodatkowo pozwala na wygenerowanie dodatkowego rabatu - twierdzą przedstawiciele Rossmanna.

Lista+ i kupony 2+2 gratis

Listy ulubionych zniknęły bezpowrotnie z aplikacji Rossmann, w jej miejsce pojawiła się nowoczesna Lista+. To rozbudowana funkcjonalność pomocna przy planowaniu zakupów. Wybierając minimum 5 różnych produktów do listy, kupujący będzie mógł otrzymać indywidualny rabat, naliczany jeszcze przed zakupem. Z ustalonym rabatem będzie mógł udać się do drogerii i dokończyć proces zakupu, po ustalonej wcześniej cenie.

Kiedy udamy się do drogerii aby sfinalizować zakup, wystarczy w aplikacji wybrać tryb “Jestem w drogerii”. Wtedy aplikacja tak uporządkuje naszą listę zakupów, aby cały proces trwał jak najkrócej i był przyjemny. Do tego stopnia, że będziemy mieli podane jak na talerzu umiejscowienie wybranych produktów na regałach w tym konkretnym sklepie, w którym się znajdujemy.

Gdyby dotarcie do drogerii nie było możliwe, swoją listę zakupów z rabatem można udostępnić innej osobie posiadającej aplikację, która dokona zakupów za nas.

Dodatkowo Rossmann wprowadził indywidulane kupony, których mechanizm jest znany z wcześniejszych akcji promocyjnych “2+2 gratis”. Dostępne w aplikacji kupony może aktywować w dowolnie wybranym momencie, czyli wtedy, kiedy produkty są mu naprawdę potrzebne.

Nowa aplikacja Rossmann stawia na wygodę i użyteczność, a tym samym powoduje, że dobra cena i promocje nie stanowią już jedynego wyróżnika, który buduje konkurencyjność i trwałe relacje z klientem. Czy może być coś jeszcze bardziej wygodnego?

