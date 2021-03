Nowości w aplikacji Stop COVID - ProteGO Safe. W tym łatwiejsze zapisy na testy

Udostępnij:

Stop COVID - ProteGO Safe ma fatalną opinię i jest najgorzej ocenianą aplikacją typu "Stop COVID" w Sklepie Play w całej Europie. Mimo to rząd się nie poddaje i pompuje kolejne pieniądze w usprawnienia, które jednak nie wzbudzają większego zainteresowania użytkowników.

Chociaż jeszcze w zeszłym roku pojawiały się głosy, by porzucić rozwój aplikacji, to rząd nie daje za wygraną. Teraz pojawiła się nowa wersja programu, która wprowadza kolejne usprawnienia. Co się zmieniło i czy na lepsze?

Wszyscy użytkownicy, nawet ci, którzy nie dostali powiadomienia o kontakcie z koronawirusem, mają możliwość szybkiego i wygodnego zapisania się na test.

Rozbudowano panel ze statystykami – teraz można jeszcze łatwiej uzyskać dostęp do danych dotyczących zachorowań i szczepień w Polsce oraz statystyk dla województw i wybranych powiatów.

W najnowszej wersji aplikacji pojawiła się także możliwość zgłoszenia chęci zaszczepienia się oraz dostęp do formularza rejestracji na szczepienia.

Przypominamy, że poza nowymi funkcjami, aplikacja Stop COVID - ProteGO Safe oferuje m.in. testy ryzyka zachorowania, dziennik zdrowia, aktualną informację o liczbie zachorowań na koronawirusa oraz wykonanych szczepień. Głównym celem jest jednak wysyłanie anonimowych powiadomień o kontakcie z koronawirusem, dających sygnał, że w ciągu ostatnich 14 dni mogliśmy mieć kontakt z zakażonym.

– Zachęcam do stosowania aplikacji STOP COVID. Jak pokazują doświadczenia innych krajów, korzystanie z tego rodzaju aplikacji przyczynia się do spadku liczby zachorowań – namawiał minister zdrowia Adam Niedzielski. Jeżeli nie mieliście jeszcze okazji przetestować aplikacji, to poniżej znajdziecie linki do jej pobrania z naszego katalogu oprogramowania.

Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe na Androida oraz iOS-a jest dostępna w naszym katalogu oprogramowania.