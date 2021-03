Nowości w ofercie Huawei, na polskim rynku debiutują Matebook D 16, monitor, słuchawki i WiFi Mesh

Udostępnij:

Huawei wprowadził na polski rynek cztery nowe produkty, które mają poszerzyć portfolio już dostępnego, szerokiego asortymentu. Debiutują 16-calowy MateBook D, słuchawki z TWS, Huawei FreeBuds 4i, system bezprzewodowy Huawei WiFi Mesh i całkowicie nowy produkt w ofercie, monitor Huawei Display 23,8 cala.

Huawei MateBook D 16 to ciekawa, 16-calowa konstrukcja, która ma zadowolić osoby prowadzące działalność jak i osoby, poszukujące lekkiego, smukłego ale też wydajnego notebooka do multimediów. Wyróżnikiem jest duży ekran o przekątnej 16,1 cala w proporcjach 16:9. Może pochwalić się matową powłoką, rozdzielczością Full HD, stuprocentowym pokryciem barw sRGB oraz redukcją niebieskiego światła potwierdzoną odpowiednim certyfikatem.

Za wydajność odpowiada procesor AMD Ryzen 5 4600H, 16 GB pamięci RAM i bardzo wydajny dysk SSD NVMe o pojemności 512 GB. Laptop został objęty trzyletnim okresem gwarancyjnym a jego cena została ustalona na 3999 zł. Więcej na temat laptopa dowiecie się już niedługo z naszej recenzji, którą opublikuję dosłownie na dniach.

Huawei zaprezentował też nowe słuchawki bezprzewodowe z TWS, FreeBuds 4i. Pchełki mogą odtwarzać muzykę w trybie ciągłym nawet przez 10 godzin na jednym ładowaniu. Szybkie ładowanie w czasie 10 minut pozwoli na 4 godziny pracy!

Słuchawki zostały w 10-milimetrowe przetworniki dynamiczne, które zapewniają zwiększoną amplitudę i jeszcze mocniejsze basy. W słuchawkach zastosowano również elastyczną membranę z kompozytu polimerowego, która zapewnia wysoką czułość i bogatą dynamikę pozwalającą użytkownikowi usłyszeć więcej szczegółów. Konstrukcja redukująca szum wiatru zapewnia dobrą słyszalność wszystkich efektów dźwiękowych, na przykład podczas jazdy na rowerze.

W okresie przedsprzedaży, czyli od 22 marca do 2 kwietnia 2021 zestaw kosztuje rewelacyjne 249 zł! Po tym czasie cena wróci do regularnych 350 zł.

Całkowitą nowością w ofercie Huawei jest monitor komputerowy. Huawei Display 28,3 cala to typowy, biurowy przedstawiciel. Matryca IPS z matową powłoką pracuje w rozdzielczości 1920 na 1080 pikseli. Model ten zaskakuje smukłą budową i bardzo cienkimi ramkami wokół ekranu.

Matryca charakteryzuje się kontrastem 1000:1, szerokimi kątami widzenia (178 stopni), ograniczoną emisją światła niebieskiego wraz z ograniczonym migotaniem. Odświeżanie to typowe 60 Hz i jasność to maksymalnie 250 nitów. Monitor został wyceniony na 699 zł. Dla zainteresowanych aktywna jest ciekawa promocja. Do 2 kwietnia kupując Matebooka D 16, monitor Huawei Display kupimy za symboliczną złotówkę!

Ostatnim z mających dzisiaj premierę rozwiązań Huawei, jest system routerów Huawei WiFi Mesh. To zestaw dwóch lub trzech routerów, który ma za zadanie pokryć zasięgiem WiFi 400 metrów kwadratowych (zestaw dwóch routerów), a nawet 600 metrów (zestaw trzech routerów). Routery pracują jednocześnie w trzech pasmach osiągając maksymalny transfer 2200 mbps.

Każdy z routerów Huawei WiFi Mesh posiada 256 MB RAM oraz 4-rdzeniowy procesor Gigahome 1,4 GHz, którego wydajność w teście DIMPS wyniosła 12880 punktów. Tak duża moc obliczeniowa tego układu umożliwia stabilne połączenie wielu urządzeń jednocześnie. Router podłączymy do sieci operatora przez gigabitowe złącze WAN, dla urządzeń podłączanych po kablu do dyspozycji są 3 gigabitowe gniazda LAN

Ceny zestawów prezentują się następująco. Pakiet dwóch routerów kosztuje 699 zł, natomiast pakiet z trzema routerami to wydatek 999 zł.