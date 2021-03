Nowy Apple Watch? Plotki mówią o modelu Explorer Edition

Udostępnij:

Zgodnie z doniesieniami serwisu Bloomberg, Apple może mieć w planach kolejny model Apple Watch. Tym razem miałby to być zegarek dedykowany specjalnie do uprawiania sportów ekstremalnych. Wszystko wskazuje na to, że jego premiera może odbyć się jeszcze w tym roku.

Źródła na które powołuje się Bloomberg twierdzą, że nowa, wzmocniona wersja zegarka nazywana roboczo Explorer Edition miałaby taką samą funkcjonalność jak standardowe modele Apple, ale byłaby dodatkowo bardziej odporna na uderzenia. Można się więc spodziewać, że nowy watch byłby podobny nieco do zegarków Casio G-Shock.

Dalsze plotki twierdzą, że zegarek w wersji Explorer Edition miałby gumowaną obudowę, która byłaby bardziej odporna na oddziaływanie środowiska. Nie da się ukryć, że obecne modele z obudowami z aluminium, tytanu i stali nierdzewnej nie są polecane do uprawiania bardziej ekstremalnych sportów ze względu na ich podatność na uszkodzenia. Wiadomo także, że Apple pracuje nad nowymi funkcjami, które miałyby dokładniej śledzić pływanie.

Gdyby plotki znalazły swoje potwierdzenie w rzeczywistości, mogłoby to znacząco wpłynąć na wzrost sprzedaży zegarków Apple. Obecnie te urządzenia kojarzą się raczej z segmentem biznesowym, ewentualnie bezpiecznym uprawianiem ćwiczeń na siłowni, niż z zabieraniem ich na wycieczki do lasu. Gdyby jednak stały się bardziej wytrzymałe, mogłyby rywalizować ze swoimi bardziej odpornymi konkurentami.

Bloomberg poprosił rzeczniczkę Apple o wypowiedź na temat ewentualnych, nowych smartzegarków tej firmy. Ta jednak odmówiła komentarza.