Nowy Nissan Qashqai: Udoskonalone multimedia, system ProPILOT oraz nowy napęd e-POWER

Dziś swoją premierę miał nowy Nissan Qashqai. Nowa płyta podłogowa, nowe napędy, w tym bardzo ciekawe e-POWER, udoskonalony system ProPILOT, który jest wstępem do autonomiczności i wreszcie udoskonalony oraz unowocześniony system info-rozrywki. Poznajmy bliżej japońską nowość z francuskimi genami.

Unowocześniony system info-rozrywki

Nie jest wielką tajemnicą, że japońscy producenci są nieco z tyłu m.in. za niemieckimi markami jeśli chodzi o poziom systemów info-rozrywki. Wystarczy porównać np. system MBUX z Mercedesa do systemu Toyoty czy Nissana – przepaść. Dopiero niedawno Toyota i Lexus wprowadziły wsparcie dla Android Auto i Apple CarPlay, więc jeszcze daleka droga. Na szczęście japońscy producenci o tym wiedzą i starają się gonić stawkę. Podobnie jest w przypadku nowego Nissana Qashqaia, który otrzymał udoskonalony system NissanConnect.

W nowym modelu do dyspozycji kierowcy oddano 9-calowy wyświetlacz, zaś sam system będzie kompatybilny zarówno z Android Auto®, jak i Apple CarPlay. Będzie również możliwy bezprzewodowy dostęp do Apple CarPlay. Czy tak samo będzie z Android Auto? Miejmy nadzieję, że wraz z kolejnymi aktualizacjami pojawi się ta możliwość. Jest także nowy wielofunkcyjny ekran TFT wysokiej rozdzielczości o przekątnej 12,3 cala, który oferuje możliwość konfiguracji różnych sposobów wyświetlania informacji z systemu nawigacji, rozrywki, danych o ruchu drogowym i stanie pojazdu przy pomocy wygodnego pokrętła na kierownicy.

Mało? Jest także wyświetlacz przezierny HUD o przekątnej 10,8 cala, który zapewnia największy w tym segmencie rozmiar obrazu. Na linii wzroku kierowcy na przedniej szybie wyświetlane są kluczowe informacje nawigacyjne, wspomagające prowadzenie oraz drogowe. Co ciekawe, w systemie zaimplementowano funkcje Home-to-Car, które są kompatybilne z Asystentem Google i Alexą. Co to daje? Otóż system obsługuje szereg poleceń głosowych, w tym możliwość wysyłania przez kierowcę docelowej lokalizacji do nawigacji samochodowej poprzez podyktowanie jej do własnego inteligentnego urządzenia, np. smartfonu, inteligentnego głośnika itp. Moim zdaniem, świetna funkcja!

Oczywiście nie zabrakło nieco bardziej konwencjonalnego dostępu zdalnego poprzez aplikację NissanConnect Services na smartfonie. Z jej poziomu dostępne są funkcje zdalnego sterowania niektórymi funkcjami samochodu, takie jak uruchomienie sygnału dźwiękowego, włączenie świateł czy zamykanie i otwieranie drzwi. Istnieje również możliwość ustawienia w aplikacji inteligentnych powiadomień, w tym między innymi dotyczących przekroczenia określonej prędkości, czasu jazdy lub wyznaczonej strefy. Przydatne, jeśli z samochodu korzystają np. niedoświadczeni kierowcy w rodzinie.

Udoskonalony system wspomagania prowadzenia ProPILOT

Już kilkukrotnie testowałem system wspomagania jazdy ProPILOT i działał on dość dobrze, choć nie wyróżniał się niczym szczególnym spośród innych tego typu rozwiązań. Nowy Qashqai będzie wyposażony w udoskonalony system, który zapewni kierowcy jeszcze większe wsparcie. Przykładowo ProPILOT z Navi-link odpowiednio przyspiesza lub wyhamowuje samochód, aby poprawić płynność jazdy jednym pasem autostrady. System może automatycznie zwiększyć prędkość pojazdu do zadanego poziomu i w razie potrzeby, np. podczas jazdy w korku, wyhamować go i zatrzymać.

Nowa wersja systemu w Nissanie Qashqai jest w stanie dostosowywać prędkość pojazdu do zmieniających się warunków panujących na drodze, na przykład, w momencie przekroczenia granicy wjazdu do strefy ograniczenia prędkości podczas jazdy autostradą system może odczytać znaki drogowe oraz wziąć pod uwagę dane dotyczące ograniczenia prędkości pochodzące z systemu nawigacyjnego, automatycznie zwalniając do wymaganej prędkości, co oznacza, że kierowca nie musi ręcznie dostosowywać prędkości na tempomacie. ProPILOT może również korzystać z danych z systemu nawigacji i odpowiednio dostosowywać prędkość, na przykład zwalniając przed ostrym zakrętem lub zjazdem z autostrady.

Co więcej, ProPILOT z Navi-link jest w stanie komunikować się z czujnikami monitorującymi strefę tzw. martwego pola widzenia, aby poprzez odpowiednią korektę kierownicy pomóc zainterweniować, aby zapobiec manewrowi zmiany pasa ruchu, jeżeli w strefie martwego pola znajduje się pojazd. Pozostałe udoskonalenia obejmują ostrzeżenie o możliwości kolizji bocznej, które sprawdza się w szczególności w ruchu miejskim. System ostrzega kierowcę w przypadku wykrycia ryzyka kontaktu z obiektem znajdującym się z boku samochodu. Funkcja ta jest szczególnie przydatna podczas wykonywania manewrów na parkingach centrów handlowych.

Napęd e-POWER

Nowy Qashqai jest pierwszym modelem dostępnym w Europie, który będzie wyposażony w układ napędowy e-POWER. Na czym polega jego działanie? Otóż w skład układu e-POWER wchodzi akumulator o dużej pojemności oraz silnik spalinowy o mocy 154 KM o zmiennym stopniu sprężania, generator prądu, falownik oraz silnik elektryczny o mocy 188 KM, podobny pod względem wielkości i mocy do jednostek napędzających w pełni elektryczne modele Nissana.

Podobnie jak w Nissanie LEAF, montowany w nowym modelu Qashqai układ e-POWER jest wyposażony w tryb e-Pedal, dzięki czemu kierowca może prowadzić pojazd w inny niż dotychczas sposób, korzystając tylko z jednego pedału. Ma możliwość ruszania, przyspieszania i zwalniania tylko przez operowanie pedałem przyspieszenia. Dopiero mocne hamowanie wymusza wciśnięcie pedału hamulca. Jak to będzie działało w praktyce? Czy będzie oszczędne i przyjemne w eksploatacji? Tego dowiem się dopiero podczas tradycyjnego testu.