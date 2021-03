Nowy Realme GT 5G został oparty na Snapdragonie 888

Udostępnij:

Realme ogłosiło premierę nowego smartfona GT 5G z wbudowanym chipsetem Qualcomm Snapdragon 888. Na tym jednak nie koniec, bo urządzenie dostało także takie udogodnienia jak wyświetlacz 120 Hz, nawet 12 GB pamięci RAM i baterię 4500 mAh z szybką ładowarką 65 W.

Snapdragon 888 jest obecnie najbardziej wydajnym procesorem od Qualcomm. Z tego powodu możemy się spodziewać, że wielu producentów smartfonów umieści go w swoich nowych urządzeniach jeszcze w tegorocznych modelach. Póki co, znajdziemy go, między innymi, w nowym Realme GT 5G.

Nowy smartfon został wyposażony w 6,43-calowy ekran OLED o rozdzielczości FullHD. Do tego ten model otrzymał trzy aparaty, na które składają się 64-megapikselowy aparat główny, 8-megapikselowy ultraszeroki obiektyw i 2-megapikselowy aparatem makro. Realme jest wyposażony w łączność 5G i Wi-Fi 6, a samo urządzenie pracuje na Androidzie.

To co jednak najbardziej zwróca uwagę, to niewiarygodnie niska cena, jak na komponenty, które znalazły się w środku smartfona. Wersja z 8 GB RAM i 128 GB kosztuje 2799 juanów, czyli, w przeliczeniu, zaledwie 1650 złotych, zaś za model z z 12 GB RAM i 256 GB należy zapłacić 3299 juanów, a więc 1950 złotych.

Realme GT 5G jest sprzedawany w trzech kolorach. Chociaż smartfon, póki co, nie jest sprzedawany nigdzie poza Chinami, to wszystko wskazuje na to, że jego oficjalnej premiery ogólnoświatowej należy spodziewać się w najbliższym czasie. Zważywszy na wyjątkowo korzystny stosunek ceny do jakości, z pewnością będzie on bardzo popularny wśród fanów nowych technologii.