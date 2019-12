Nowy Snapdragon 865 lepszy od Apple A13 – niespodzianka w testach

Udostępnij:

Mimo mniejszej ilości pamięci RAM czy nie tak wysokiej liczby rdzeni w procesorze, układy ARM Apple wyprzedzały konkurencję. Jednoczesne projektowanie sprzętu i oprogramowania działa cuda w dziedzinie optymalizacji. Tym razem jednak Snapdragon 865 jest górą.

Benchmark AnTuTu był bardziej łaskawy dla konstrukcji Qualcomma. Nowy Snapdragon 865, który będzie obsługiwał łączność 5G, może nie bije na głowę Apple A13 Bionic, ale zyskał pewną przewagę w teście. Według postu opublikowanego przez Android Lovers, postęp względem modelu 855 Plus jest na tyle duży, że pozwala ściągnąć koronę wydajności z konstrukcji Apple. Przynajmniej w tym konkretnym przypadku.

Spektakularne zwycięstwo? Niezupełnie – wyniki różnią się tylko o niecałe 4 proc. Snapdragon 865 uzyskał 545 977 punktów, SoC Apple 524 814 punktów. Dla porównania poprzedni produkt Qualomma Snapdragon 855 Plus zgarnął 498 317 punktów. Znów różnica z generacji na generację nie przytłacza, ale niecałe 9 proc. dało postęp wyprzedzający wynik A13 Bionic zastosowanego w rodzinie iPhone 11.

Antutu Benchmark of A13, SD865 & SD855+

SD865 is the boss pic.twitter.com/GISnLz0C6K — Android Lovers (@androiddlovers) December 16, 2019

Wyższość Snapdragona 865 nie tak oczywista

I tu zaczynają się schody w kontekście porównania. Apple to nie setki urządzeń, a Androida można porównać do PC. Możemy spotkać przeróżne konfiguracje, a wiele, co jasne, zależy od optymalizacji oprogramowania i innych komponentów użytych przez producenta danego smartfonu. Równie dobrze przyszłe telefony z Androidem wykorzystujące Snapdragona 865 mogą okazać się średnio nieco gorsze czy jeszcze lepsze od SoC firmy z Cupertino.

Należy też wypatrywać kolejnych wyników. AnTuTu to tylko jeden z benchmarków, choć szalenie popularny. Dopiero w 2020 roku okaże się, jak faktycznie wypada flagowy Snapdragon 865 na tle konkurencji z Apple. A raczej smartfony i tablety wyposażone w ten układ – bo to kluczowy, ale tylko jeden z wielu element układanki.