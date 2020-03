Nowy iPad Pro: pół-tablet, pół-komputer. Znamy specyfikację i cenę

Udostępnij:

Nadchodzi nowy iPad Pro. Koniec kpin Microsoftu, który niegdyś wytykał w swoich reklamach, jak tabletom Apple daleko do komputerów. Firma z Cupertino reklamuje go sloganem "Twój następny komputer nie jest komputerem".

Nowy iPad Pro ma być poważnym sprzętem do pracy

Tablety nie mają już w tej chwili racji bytu, a więc Apple z nowym iPadem Pro stawia na funkcjonalność 2w1, w "jabłuszkowym" wydaniu. Sprzęt wyróżnia się nowym wzornictwem z przyczepianą magnetycznie klawiaturą Magic Keyboard, służącą zarazem za podstawę do ekranu. Pozwala ona regulować ekran o 130 stopni, wykorzystuje mechanizm nożycowy i ma podświetlone klawisze. W jej zawiasie kryje się także port USB-C.

Sercem urządzenia jest nowy układ A12Z Bionic, składający się z 8-rdzeniowego CPU oraz złożonego z takiej samej liczby rdzeni GPU. Producent twierdzi, że zapewnia on wydajność lepszą niż większość laptopów z Windowsem. Apple chwali również wyświetlacz ProMotion 120 Hz, który ma być "najlepszym mobilnym ekranem", wspierającym przestrzeń kolorów DCI-P3 i zapewniający szeroką paletę barw. Czas pracy na akumulatorze oszacowany jest na 10 godzin, a jeśli chodzi o łączność, możemy liczyć tutaj na moduł LTE Advanced. Jest to bardziej zaawansowana wersja LTE, do 60 procent szybsza niż standardowa.

Producent stworzył także nowy touchpad specjalnie pod iPada Pro, a iPadOS 13.4 zapewni także pełnoprawną jego obsługę, w tym kursor przystosowany pod to urządzenie.

Apple wprowadza również potrójny zestaw kamer z 12 MP obiektywem szerokokątnym oraz 10 MP ultrapanoramicznym. Uzupełnia je dodatkowy sensor LIDAR służący do uchwytywania głębi pola oraz nakładania elementów rzeczywistości rozszerzonej (AR). Firma z Cupertino usprawniła również system mikrofonów, które mają zapewniać "jakość studyjną".

Urządzenie wchodzi do sprzedaży od 25 marca, a jego ceny zaczynają się od 3899 złotych za wariant 11-calowy oraz 4899 zł za model 12,9-calowy. Nowe iPady Pro mają wersje z Wi-Fi, jak również z dodatkowym modułem LTE Advanced, a te modele są odpowiednio droższe. Jeśli chodzi o pamięć wewnętrzną, możemy wybierać z wariantów 256 GB, 512 GB oraz 1 TB.