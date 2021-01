Nowy mod do Cyberpunk 2077. Wyłącza irytującą funkcję

Udostępnij:

Pojawia się coraz więcej modów do gry Cyberpunk 2077. "Forced Sharpening Removal" jak sama nazwa wskazuje, pomaga wyłączyć jedną z opcji graficznych. Dla niektórych efekt może być zbawienny.

Istnieje wiele nielubianych opcji graficznych w grach. Wśród najczęściej wyłączanych można wymienić efekt ziarna filmowego czy rozmycie w ruchu. Tym razem chodzi o filtr wyostrzający obraz, który studio CD Projekt RED wprowadziło do gry wraz z hotfixem 1.04. Jest to wymuszony efekt i w opcjach gry nie ma możliwości go wyłączyć.

Filtr sprawia, że jakość wizualna tekstur, szczególnie w przypadku postaci, jest o wiele gorsza. Jego wyłączenie zalecamy nie powinno sprawić problemów z wydajnością gry, a przynajmniej na to wskazują twórcy Ewentualny spadek FPS może być minimalny. Zanim pobierzecie mod, możecie sprawdzić jego działanie na dwóch zrzutach ekranu tutaj i tutaj.

Mod do Cyberpunk 2077 działa zarówno dla układów graficznych Nvidia GeForce jak i AMD Radeon. Jego instalacja jest banalnie prosta i nie wymaga uruchamiania żadnych dodatkowych programów. Modyfikacja polega jedynie na wprowadzeniu zmian w jednym z plików .env o nazwie "cp2077_master_env_v008_m8". Co ważne, jeżeli wykorzystujecie już inny mod powiązany z tym plikiem, to gra może się "crashować".

Mod "Forced Sharpening Removal" można pobrać z serwisu Nexus Mods.