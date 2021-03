Nowy pomysł Spotify: kierowca ma prowadzić, pasażerowie zmienią muzykę z telefonów

Udostępnij:

Spotify ma nowy pomysł, jak bezpiecznie sterować muzyką w samochodzie. Jak podaje autoevolution, w najnowszej testowej wersji aplikacji, która trafiła do systemu Android Automotive, kierowca może wygenerować na ekranie specjalny kod, który pozwoli pasażerom sterować listą odtwarzania. On sam będzie mógł w tym czasie skupić się wyłącznie na jeździe.

Proponowane rozwiązanie nosi nazwę Spotify Group Sessions i bazuje oczywiście na wykorzystaniu smartfonów. Kod wygenerowany na ekranie samochodu może zostać zeskanowany przez pasażerów z aplikacją, którzy przejmą tym samym kontrolę nad odtwarzaczem w samochodzie. Co ważne, ponieważ mówimy o Androidzie Automotive, do udziału nie będzie konieczny smartfon właściciela pojazdu, bowiem jest to system zaszyty w samym samochodzie i od strony technicznej głównie tym różni się od Androida Auto.

Co istotne, ostatecznie o muzyce decyduje kierowca. Nowa funkcja to tylko szansa dla pasażerów na współtworzenie listy odtwarzania i sterowanie muzyką, o ile kierowca nie ma nic przeciwko. Finalnie jednak to kierujący może zdecydować, co w danej chwili ma być odtwarzane, ignorując wcześniejsze propozycje wysłane ze smartfonów pasażerów.

Niestety, choć rozwiązanie brzmi ciekawie i z pewnością może mieć pozytywny wpływ na poziom bezpieczeństwa podczas jazdy, na upowszechnienie trzeba będzie sporo poczekać, ale głównie z uwagi na niemal znikomą popularność samego systemu. Obecnie Android Automotive "raczkuje" i działa wyłącznie w pojazdach firmy Polestar należących do Volvo, ale już wkrótce powinno się to zmienić. W ubiegłym roku koncern PSA deklarował na przykład, że zacznie instalować Androida Automotive w swoich samochodach od 2023 roku.

Spotify na Windowsa, macOS-a, Androida i iOS-a jest dostępny w naszym katalogu oprogramowania.