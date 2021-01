Nowy projekt opolskich uczelni. CyberEva zapewni Polakom ochronę swojej cyberprzestrzeni

Udostępnij:

Konsorcjum Politechniki Opolskiej i Uniwersytetu Opolskiego pracuje nad projektem CyberEva. Jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni mieszkańcom całego kraju.

Anna Kułynycz z biura prasowego Politechniki Opolskiej przekazała, że konsorcjum opolskich uczelni otrzymało ponad 10 mln złotych wsparcia ze strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na prace przy programie "CyberEva – System oceniający i monitorujący poziom cyberbezpieczeństwa urządzeń IoE/IoT obywateli Rzeczpospolitej Polskiej”.

Według prof. Krzysztofa Zatwarnickiego, koordynatora projektu z ramienia PO, ze względu na rosnącą liczbę urządzeń domowych, które często samodzielnie kontaktują się z internetem, z wyników pracy naukowców skorzystają wszyscy mieszkańcy kraju.

- Coraz więcej osób korzysta ze smartbandów. Wiele z nich nie zdaje sobie sprawy, ile w takim urządzeniu gromadzonych jest informacji, które mogą zostać wykorzystane, jeśli wpadną w niepowołane ręce. Urządzenia IoT to urządzenia elektroniczne najczęściej domowego użytku, które bez ingerencji człowieka mogą komunikować się automatycznie i wymieniać dane. Są lodówki, wagi, oczyszczacze powietrza z możliwością łączenia się z internetem, piece grzewcze sterowane z aplikacji na smartfonie czy też automatyczne rolety z dostępem do internetu. Urządzeniem IoT jest także zwykły router Wi-Fi. Takich urządzeń w naszych domach będzie coraz więcej - podkreśla prof. Zatwarnicki.

Główne cele projektu

Pierwszym celem projektu jest utworzenie aplikacji mobilnej, która pozwoli na skanowanie otoczenia użytkownika i informowanie o ewentualnych nieprawidłowościach w działaniu konkretnego urządzenia. W przypadku niewłaściwego działania sprzętu, oprogramowanie będzie informowało o konieczności aktualizacji aplikacji czy zmiany hasła.

Ekspert przypomina, że znane są przykłady masowo produkowanych urządzeń domowych, które okazały się podatne na włamania hakerów. - Na przykład w Indiach był popularny model jednego z klimatyzatorów. Później okazało się, że bardzo łatwo się do niego włamać poprzez Internet. Proszę sobie wyobrazić, że ktoś się włamuje do tych klimatyzatorów, hakuje ileś setek tysięcy urządzeń i w jednym momencie wszystkie wyłącza. Gdy urządzenia na nowo zaczną pracować, sieć energetyczna w danym regionie jest przeciążona, co może skutkować niewydolnością - tłumaczy prof. Zatwarnicki.

- Dane zebrane w aplikacji zostaną zanonimizowane (będzie znany tylko region, z którego pochodzą), umieszczone i przetworzone w chmurze obliczeniowej. To pozwoli na głęboką analizę umożliwiającą wykrywanie anomalii, trendów i zagrożeń w poszczególnych domenach bezpieczeństwa oraz w skali całego kraju - informuje ekspert w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Drugim celem projektu jest stworzenie mechanizmów zapobiegających różnym formom szpiegostwa. Naukowcy zakładają, że system rozpocznie swoje działanie w 2024 roku.

Kierownikiem projektu jest dr inż. Adam Czubak z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego.

Wybierz najlepsze sprzęty technologiczne tego roku i wygraj 5 tys. złotych! Wejdź na imperatory.wp.pl i zagłosuj.