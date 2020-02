Udostępnij:

Czy możesz nagrać krótki filmik smartfonem i zgarnąć ponad 10 milionów wyświetleń w ciągu doby? Tak. O ile jesteś Lady Gagą.

28 lutego swoją premierę miał teledysk do utworu najnowszego utworu Lady Gagi - "Stupid Love". Nie mielibyśmy żadnego powodu, by pisać o tym fakcie na łamach dobrychprogramów, gdyby nie jeden szczegół.

Cały teledysk Lady Gagi nagrano iPhone'em 11 Pro

Nowy klip wyreżyserowany przez Daniela Askilla możecie obejrzeć poniżej.

Apple zarzeka się, że cały materiał wideo przepłynął przez matrycę iPhone'a, aczkolwiek nie ukrywa, że posłużono się dodatkowym oprzyrządowaniem, a całość "profesjonalnie zedytowano". Wykorzystano też - a jakżeby inaczej - nieocenioną aplikację FiLMiC Pro.

Jakiego dokładnie sprzętu użyto? Tego Apple nie zdradza, ale można założyć, że skończyło się na gimbalu i odpowiednim oświetleniu. Nieprzesadnie płytka głębia ostrości zdaje się sugerować, że niekoniecznie sięgnięto po dodatkowe obiektywy (choć wykluczyć tego nie można).

Po iPhone'a sięgnęła też Selena Gomez

W ramach kampanii promującej możliwości wideo iPhone'a 11 Pro, smartfonu Apple'a użyto do nakręcenia klipu do utworu "Lose You To Love Me".

Akurat w tym przypadku posłużono się jednak filtrami i efektami, które skutecznie maskują techniczne niedoskonałości sprzętu. Klip Lady Gagi zdaje się być bardziej wymagający dla iPhone'a.

Apple przejął strategię Nokii

Przed wieloma laty - jeszcze za czasów Windows Phone'a - to Nokia w podobny sposób promowała swoje fotograficzne smartfony.

W 2013 roku światło dzienne ujrzał klip do utworu "How Long Will I Love You" Ellie Goulding, który został nagrany Lumią 1020.

Z kolei zespół Clin Bandit wykorzystał 50 egzemplarzy Lumii 950 do nakręcenia kluczowych scen w technice bullet-time na potrzeby teledysku "Stronger".

Więcej przykładów teledysków nagranych smartfonadmi znajdziecie na zaprzyjaźnionej Komórkomanii.