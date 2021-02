Nowy telefon Huawei przypomina Galaxy Fold od Samsunga

Udostępnij:

Huawei ogłosił kolejne urządzenie ze swojej flagowej linii składanych smartfonów – Huawei Mate X2. Nowy smartfon wygląda podobnie jak Galaxy Z Fold 2, który jest produkowany przez Samsunga, jednakże różni się kilkoma szczegółami technicznymi.

Huawei Mate X2 posiada ekran zewnętrzny o przekątnej 6,45", za to jego ekran wewnętrzny ma 8". W porównianiu ze smartfonem Samsunga, oba wyświetlacze są większe. Huawei spędził sporo czasu nad odchudzaniem ramek urządzenia i już po zdjęciach widać, że nie był to czas stracony. Smartfon kopiuje z Moto Razr zawias, który po zamknięciu powoduje zagięcie w kształcie łzy. Podobnie jak w Razr, po lewej i prawej stronie zawiasu znajdują się dwie płytki nośne, które odchylają się, gdy urządzenie się zamyka, umożliwiając zamknięcie telefonu bez zgniatania wyświetlacza.

Ponieważ mamy do czynienia z Huawei, a nie z Samsungiem, Mate X2 otrzyma plastikową osłonę wyświetlacza. Już w trakcie prezentacji urządzenia na żywo, wszyscy mogli zaobserwować odbicie światła na wyświetlaczu, które tylko podkreśliło, jak nierówna jest powierzchnia wyświetlacza w stosunku do eleganckiego, szklanego rozwiązania Samsunga.

Co ciekawe, korpus Mate X2 ma kształt klina. Po otwarciu prawa strona telefonu ma 8,2 mm grubości i zwęża się w dół do lewej strony, gdzie osiąga 4,4 mm. Firma twierdzi, że prawa strona telefonu jest grubsza by pomieścić wszystkie kamery, zaś lewa nie potrzebuje już tylu komponentów, więc można było ją maksymalnie odchudzić. Pomimo odchudzenia, smartfon zmieścił w sobie baterię o pojemności 4500 mAh, czyli taką samą, jak Galaxy Z Fold 2.

Otwartym zostaje pytanie, czy Huawei jest w stanie zbudować ten telefon przy trwającym amerykańskim zakazie eksportu, który uniemożliwił firmie pozyskiwanie części od międzynarodowych dostawców i spowodował gwałtowny spadek udziału w rynku. Richard Yu, dyrektor generalny Huawei Consumer Business Group, swoją prezentację Mate X2 rozpoczął kilkoma słowami skierowanymi do rządu USA. Zgodnie z jego słowami, Huawei został równocześnie zaatakowany przez pandemię COVID-19 oraz drugą i trzecią rundę sankcji USA, co spowodowało duże utrudnienia w działalności biznesowej i codziennej pracy. Ponieważ jednak firma otrzymała wsparcie od partnerów i dostawców, udało jej się przetrwać te zawirowania.

Huawei twierdzi, że nowy smartfon trafi do sprzedaży na rynku chińskim już 25 lutego.