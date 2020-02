Nowy utwór Elona Muska stał się hitem internetu

Udostępnij:

Elon Musk to człowiek wielu talentów. CEO Tesli i SpaceX, filantrop, gracz, a ostatnio nawet i muzyk. W ubiegłym tygodniu opublikował swoją najnowszą piosenkę zatytułowaną Don't Doubt Your Vibe na platformie do strumieniowania muzyki Soundcloud.

Musk sam napisał tekst i zaśpiewał (z pomocą oprogramowania AutoTune) w swoim utworze. Przy okazji jego premiery, podzielił się ze zdjęciami ze studia, w którym nagrywał piosenkę ze swoimi fanami na Twitterze.

Utwór ten widnieje pod nazwą wytwórni założonej przez Muska, Emo G Records. Musk opublikował go na Soundcloud w piątek 31 stycznia i w niecały tydzień od jego wydania został wysłuchany aż 2,68 miliona razy. Dzięki temu plasuje się na siódmym miejscu najczęściej słuchanych utworów na platformie Soundcloud, a wyprzedzają go znani raperzy, tacy jak Roddy Rich czy (zmarły niedawno) Juice Wrld.

Sam Musk nie mógł powstrzymać się od radości, publikując na Twitterze zrzut ekranu uwieczniający ósme miejsce jego piosenki na Soundcloud (od tamtego czasu przeskoczyła na miejsce siódme – przyp. red.). Na krótko po wydaniu Don't Doubt Your Vibe zmienił również swój nick na Twitterze na "E D M" w odniesieniu do gatunku elektronicznej muzyki tanecznej (z ang. Electronic Dance Music).

Elon Musk na 7. miejscu najczęściej odtwarzanych utworów z Soundcloud, zrzut ekranu z Soundcloud

Ostatnim kawałkiem, jaki stworzył Musk był RIP Harambe, wydany 31 marca 2019. Utwór ten uzyskał łącznie 2,8 miliona odsłuchań. CEO Tesli obiecał przy okazji, że pochwali się swoim sukcesem również na LinkedIn. Sprawdziłem to i niestety jeszcze wpis na ten temat się nie pojawił. W międzyczasie cały muzyczny dorobek Muska można sprawdzić tutaj.