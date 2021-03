Nubia prezentuje smartfony o wydajności dobrego desktopa, nadchodzi seria Red Magic 6

Udostępnij:

Nubia z linią Red Magic ugruntowała swoją pozycje w światku smartfonów do grania. Właśnie zapowiedziała premierę dwóch modeli Red Magic 6 i Red Magic 6 PRO, których wydajność może zawstydzić niejednego desktopa.

Oba modele są dość podobne do siebie, tylko Red Magic 6 PRO może pochwalić się ładowaniem 120 W, pamięcią RAM do 18 GB i bardziej agresywnym wyglądem. W obu przypadkach mamy do czynienia z ekranem, który może pochwalić się odświeżaniem 165 Hz i flagowym procesorem Snapdragon 888.

Bez wątpienia najważniejszym elementem smartfonów jest ekran. Ten zastosowany w Nubiach ma przekątną 6,8 cala, wykonany jest w technologi AMOLED i może wyświetlać dynamiczny obraz z odświeżaniem 165 Hz. W trybie statycznym ekran odświeżany jest z częstotliwością 30 Hz, jednak dynamicznie może przejść w tryb gry 120 Hz i maksymalnie 165 Hz. Co ciekawe, ekran może się pochwalić 10-bitową paletą kolorów.

Fenomenem dla mnie jest informacja o zastosowanym chłodzeniu. Pierwsze zdziwienie pojawia się przy informacji o miedzianych radiatorach i rurkach cieplnych, które efektywniej odprowadzają ciepło generowane przez procesor i pamięć. Obecność wentylatorów we wnętrzu to drugie zdziwienie, jednak na łopatki rozkłada prędkość obrotowa tychże. 18 tys. w smartfonie Nubia Red Magic 6 i 20 tys. w modelu Nubia Red Magic 6 Pro! Wyobrażacie sobie głośność pracy tych potworków?

Tak wydajne chłodzenie niezbędne jest do utrzymania w ryzach temperatur procesora Snapdragon 888, który napędza smartfony. To najszybszy mobilny procesor od Qualcomma, jaki jest dostępny na rynku i ma zapewnić płynną rozgrywkę nawet w 144 kl/s w rozdzielczości FULLHD+! Średniej klasy pecety mogą czuć się zawstydzone :)

Na uwagę zasługują też akumulatory zastosowane w nadchodzących Nubiach. Moduły o pojemnościach 5050 mAh w Nubii Red Magic 6 obsługują technologię szybkiego ładowania 65 W, co w rezultacie pozwoli na pełne ładowanie w zaledwie 38 min! Modelu Red Magic 6 PRO moduł zasilający jest co prawda mniejszy, zaledwie 4500 mAh, jednak za sprawą szybkiego ładowania 120 W może uzupełnić baterię do połowy w zaledwie 5 min! I takie szybkie ładowanie to ja rozumiem :)

W pierwszej kolejności sprzęty zadebiutują w Chinach, właściwie przedsprzedaż już jest uruchomiona. Oficjalna sprzedaż ruszy 11 marca 2021. Na inne rynki smartfony trafią „wkrótce”. Na koniec informacja o cenach obu flagowców. Nubia Red Magic 6 z 12 GB RAM i 256 GB pamięci kosztować będzie około 680 USD, model najmocniejszy Red Magic 6 PRO Transparent Edition z 18 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci na dane kosztować będzie około 1000 USD. Ktoś chętny?