Nuclino to zunifikowana przestrzeń robocza do umieszczania rozmaitych notatek, zadań czy jakichkolwiek innych obiektów w czasie rzeczywistym. Narzędzie znajdzie swoje zastosowanie nie tylko w firmach, ale także na przykład w trakcie pracy grupowej nad szkolnymi projektami.

Opisywany program można bez problemu dostosować do własnych potrzeb. Nuclino oferuje możliwość wprowadzania tekstu, opatrzenia go licznymi grafikami, filmami, blokami kodu, załącznikami i nie tylko. Wszystkie dodawane obiekty są natychmiast udostępniane pozostałym zalogowanym użytkownikom, a kiedy jeden z nich edytuje dany fragment przestrzeni roboczej, pozostali mogą się temu przyglądać w tym samym momencie.

Nuclino pozwala na łatwe zlokalizowane poszczególnych elementów znajdujących się na planszy dzięki wbudowanej wyszukiwarce. Można to zrobić nie tylko z poziomu desktopowej aplikacji, ale nawet na pececie, gdzie nie została ona zainstalowana. Nuclino posiada wsparcie dla interfejsu webowego. Wystarczy zatem uruchomić dowolną przeglądarkę i zalogować się do swojego konta.

Warto dodać, że Nuclino umożliwia eksportowanie zawartości do różnorakich formatów, takich jak PDF czy Markdown. Jednocześnie narzędzie w czasie rzeczywistym synchronizuje dane między urządzeniami, więc jeśli nawet na jednym z nich dojdzie do awarii (np. dysku twardego), to wszystkie informacje odczytamy na drugim komputerze.

