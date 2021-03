Udostępnij:

O GeForce RTX 3050 Ti raz RTX 3050 jak dotąd nie słyszeliśmy zbyt wiele. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że Nvidia może zaprezentować tzw. "budżetowe" modele kart graficznych. Specyfikacja i testy wydajnościowe tych dwóch modeli właśnie trafiły do sieci.

Tańsze modele z rodziny Ampere zostały zauważone w bazie danych Geekbench. RTX 3050 Ti oraz RTX 3050 zostały przetestowane na laptopach wyposażonych w procesory Intel Tiger Lake-H, a konkretniej na i7-11800H oraz Core i5-11400H. Po tańszych modelach nie spodziewaliśmy się ekstremalnej wydajności, ale jest całkiem obiecująco.

Specyfikacja techniczna Nvidia GeForce RTX 3050 Ti:

4 GB GDDR6 128-bit

2560 rdzeni CUDA

20 SM

Przepustowość 192 GB/s

Maksymalne taktowanie podczas testu: 1,03 GHz

TGP: prawdopodobnie 60W

Konfiguracja Max-q/Max-p

Specyfikacja techniczna Nvidia GeForce RTX 3050:

4 GB GDDR6 128-bit

2048 rdzeni CUDA

16 SM

Przepustowość 192 GB/s

Maksymalne taktowanie podczas testu: 1,06 GHz

TGP: prawdopodobnie 50W

Konfiguracja Max-q/Max-p

fot. Wccftech

Jak wypadają GeForce RTX 3050 Ti oraz GeForce RTX 3050 w testach?

Według danych zebranych przez Wccftech, wydajność mocniejszej karty w OpenCL przypomina GeForce GTX 1080 Ti (mobilną) czy Radeona RX 5600 XT. Z kolei wariant RTX 3050 zbliża się wydajnością do GTX 1080 czy GTX 1650 Super. Jednakże musimy zauważyć, że Ampere zyskuje sporo wydajności w przypadku API Open CL i Vulkan, ale w przypadku DirectX wydajność będzie nieco niższa.

fot. Wccftech

Jest jednak druga strona medalu. Jak widzimy w nazwie, 3050 i 3050 Ti należą do rodziny RTX. To nazewnictwo przypisane tylko i wyłącznie modelom obsługującym technologię ray tracing i DLSS. Finalnie zarówno pod względem jakości jak i wydajności otrzymamy znacznie lepsze wrażenia, niż w przypadku GTX 1080 czy GTX 1650 Super. Pytanie jeszcze, ile będzie kosztować nowy model GPU. Aktualnie przewiduje się, że model 3050 Ti może kosztować od 229 do 279 dolarów, a tańsza edycja poniżej 200 dolarów.