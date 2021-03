Plotka: Nvidia GeForce RTX 3080 Ti zadebiutuje w kwietniu, a RTX 3070 Ti w maju

Udostępnij:

Serwis VideoCardz dotarł do informacji, która miała trafić do partnerów Nvidii. Według informatorów, premiery kolejnych modeli kart graficznych z serii RTX 3000 już wkrótce. Nie są to jednak potwierdzone informacje.

Informacje miały trafić pod embargiem do partnerów Nvidii, produkujących płyty główne. Według ostatnich plotek, GeForce RTX 3080 Ti ma być wyposażona w inny wariant GPU niż dotąd sądzono. Zamiast chipu GA102-250 ma pojawić się GA102-225.

Nie wiadomo, jakich zmian spodziewać się w stosunku do poprzednio podawanej specyfikacji karty. Informator serwisu VideoCardz twierdzi, że liczba rdzeni CUDA (10240) nie uległa zmianie. To już duży plus. Mówi się także od 12 GB pamięci GDDR6X. Według dokumentu, który miał trafić do producentów płyt głównych, karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3080 Ti ma mieć premierę w kwietniu.

Nvidia GeForce RTX 3070 Ti – prawdopodobnie premiera w maju

Informator podał także nowe informacje o modelu GeForce RTX 3070 Ti. Według wstępnych informacji, karta będzie posiadać 6144 rdzenie CUDA (tyle samo co RTX 3080 Mobile) oraz 8 GB pamięci GDDR6X. Przypomnijmy, model RTX 3070 wyposażono w 8 GB pamięci GDDR6. Wygląda więc na to, że GA104 otrzyma obsługę pamięci G6X.

Premiera modelu GeForce RTX 3070 Ti ma odbyć się w maju tego roku. Nie znamy żadnych spekulacji cenowych dotyczących dwóch nowych modeli. Jednak biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku można stwierdzić, że tanio na pewno nie będzie.