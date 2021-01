Nvidia RTX 3060, RTX 3070 i RTX 3080 dla laptopów. Jest też tańsza grafika dla PC

Udostępnij:

Nvidia zaprezentowała nowe układy graficzne dla laptopów gamingowych. Wśród nowych modeli znajdziemy mobilne edycje GeForce RTX 3060, RTX 3070 i RTX 3080. Nvidia ogłosiła, że nawet najsłabszy z laptopowych układów AMPERE jest bardziej wydajny, od aktualnie najmocniejszych notebooków na rynku.

Konferencję Nvidia: Game On przeprowadził Jeff Fisher. Sporo mówił o nowych rozwiązaniach, wzroście popularności gamingu w 2020 roku itp. Ale to na co czekali gracze to przede wszystkim konkrety. Zaczęło się od przykładu. Karta graficzna Nvidia GeForce GTX 1060 została uznana przez firmę za jeden z największych sukcesów w historii. Modele *60 stanowią najlepszą równowagę pomiędzy ceną a wydajnością.

I tymi słowami Jeff Fisher zapowiedział nową kartę z tej rodziny. Wcześniej przedstawił jednak ciekawy wykres wskazujący, że chociaż GTX 1060 w dniu premiery zupełnie wystarczała do osiągania 60 klatek w najnowszych tytułach, to dziś najnowsze produkcje są na niej praktycznie niegrywalne. Karta nie generuje nawet 10 klatek przy ray tracingu w 1080p (z Intelem i9).

GeForce RTX 3060 – nadchodzi grafika na każdy budżet

Oficjalnie zapowiedziano kolejny model z układem AMPERE. Tak jak się spodziewaliśmy, jest nim Nvidia GeForce RTX 3060. Cena w Stanach Zjednoczonych ma wynosić 329 dolarów, czyli 1220 zł, ale musimy oczekiwać, że po doliczeniu kosztów cła i transportu będzie nieco droższa. Nowa karta ma trafić do sprzedaży jeszcze pod koniec lutego. Przypomnijmy, RTX 3060 Ti kosztowała 399 dolarów w dniu premiery, więc nowy model jest o 70 dolarów tańszy.

Jakiej wydajności możemy oczekiwać po GeForce RTX 3060? Według Fishera, ma być mocniejsza od 90 proc. kart z serii RTX 2000. Logika sugeruje więc, że jest delikatnie słabsza od RTX 2080 Ti, ale mocniejsza od RTX 2080 Super. To na razie jednak tylko domysły. Więcej mogą powiedzieć nam szczegóły techniczne.

GeForce RTX 3060 jest wyposażona w 12 GB pamięci GDDR6. Teoretycznie to więcej niż w przypadku RTX 3060 Ti, 3070 i 3080, jednakże przy węższej szynie danych (192-bit). Do tego dochodzą 3584 rdzenie CUDA, 112 jednostek teksturujących, 28 rdzeni ray tracingu, 64 jednostki renderujący i 112 jednostek Tenso. Do tego dochodzi przepustowość karty 408 Gb/s a taktowanie pamięci wynosi 17000 MHz. Z kolei częstotliwość rdzenia w podstawowym trybie wynosi 1320 MHz, a w trybie Boost 1780 MHz. To więcej niż w przypadku RTX 3060 Ti.

Mobilne GeForce RTX 3060, 3070 i 3080 – od tanich modeli po wysoką wydajność

Nvidia zapowiedziała, że najtańsze modele laptopów gamingowych wykorzystujących układ graficzny RTX 3060 będą kosztować zaledwie 999 dolarów. Wydajność takiego modelu ma być o 1,3 raza wyższa niż w przypadku PlayStation 5. Laptopy z nowymi układami graficznymi będą dostępne od 26 stycznia 2021 roku. Nvidia twierdzi, że to największa premiera z dotychczasowych. Na rynek ma trafić aż 70 modeli notebooków.

Najmocniejsza konfiguracja, czyli laptop z RTX 3080, ma osiągać powyżej 100 FPS w 1440p przy ustawieniach Ultra. Jest to średnia wyciągnięta z kilkunastu wymagających gier. Pod koniec konferencji Nvidia przedstawiła także nagranie przedstawiające wydajność mobilnego RTX 3080. Jak widać, laptop daje radę wyświetlać Microsoft Flight Simulator na trzech monitorach jednocześnie.

Zapowiedziano również nowe laptopy NVIDIA Studio, wyposażone w karty graficzne GeForce RTX serii 3000. Pojawią się na rynku jeszcze w tym miesiącu, oferując nawet dwukrotnie większą wydajność w aplikacjach kreatywnych. Będą wyposażone nawet w 16 GB pamięci wideo, oferując możliwość pracy z ogromnymi plikami lub wieloma aplikacjami jednocześnie, wyświetlacze o rozdzielczości 1440p i 4K oraz sprzętową akcelerację ray tracingu i kodowania wideo, które pozwalają artystom tworzyć w rekordowo krótkim czasie.